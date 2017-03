Los trabajadores levantaron la medida que mantenía interrumpido el servicio desde este miércoles por la mañana. El Municipio intercedió entre los involucrados en el conflicto, y se determinó una audiencia para este próximo viernes en la Delegación de Trabajo de la provincia de Río Negro. Pasadas las 16 horas, los micros que obstaculizaban el tránsito en el Centro Cívico fueron retirados por los trabajadores que volvieron a retomar el normal servicio de las líneas, que correspondían a la ex prestataria Autobuses Santa Fe, y que por la incorrecta liquidación de los haberes del mes de febrero se generó el conflicto. Luego de una extensa negociación, bajo la intermediación del municipio, de la cual participaron integrantes de la UTA, representantes de la delegación de Trabajo de la provincia, el fiscal Guillermo Lista e integrantes del ejecutivo municipal se llegó a un acuerdo que permitió retomar el servicio, pero se determinó continuarán trabajando el próximo viernes, en una audiencia en la Delegación de Trabajo de la provincia. El Gobierno Municipal participará en esta negociación, que involucra a los trabajadores y las empresas Autobuses Santa Fe y Mi Bus, hasta llegar a una solución definitiva a este conflicto. No obstante, reiteraron que desde la comuna se realizarán todas las instancias necesarias para que no se vea nuevamente vulnerado el usuario del transporte público de pasajeros. RSS feed Comments