Por segundo día consecutivo, cientos de docentes de Roca Fiske Menuco, Bariloche, Valle Medio y Allen, a los que se sumó hoy, San Antonio Oeste, por votación mayoritaria suspendieron las asambleas de remanentes de la ESRN. Sumado al paro nacional docente de 48hs, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva y Gabriela Lerzo, Directora de Educación Secundaria, no podrán realizar de la apertura del ciclo lectivo, anunciada con bombos y platillo, para mañana 15 de marzo, en Bariloche. La determinación del conjunto, se fortalece día a día. Los manotazos de ahogado del gobierno también. La ministra Silva anuncia el descuento de un paro nacional que ni siquiera Macri se atrevió a declarar ilegal. Aparecen formas solapadas de amedrentar, como enviar policías para averiguar quiénes pararán, hacer declaraciones sobre la falta de voluntad de las y los docentes de ponerse a trabajar en esta nueva escuela, limitar el conflicto solo a la disputa salarial o a las internas sindicales, con el objetivo de quebrar el vínculo con las familias y la comunidad en general. No pasa un solo día sin que los medios afines se ocupen de las operaciones de prensa gubernamentales para deslegitimar los reclamos. Como una crónica del fracaso anunciado, a medida que avanza la ESRN, aparecen los problemas que UnTER auguró y más. Frente a esto, la masiva reacción dentro de las instituciones afectadas no se hizo esperar. Los números son contundentes, más de 250 docentes en Roca-Fiske Menuco, un centenar en Valle Medio y Allen una votación de 86 a 15, en San Antonio Oeste definieron las votaciones negativas. Numerosos reclamos administrativos en Bariloche obligaron a los supervisores a pedir autorización al CPE para la suspensión porque les resultaba imposible otorgar un solo cargo, sin el riesgo de ser impugnado. 60 recursos de amparo, presentados en un solo día por quienes vieron avasallados sus derechos laborales. Sin docentes, sin horarios, sin discusión curricular. Así pretenden que se inicien las clases. ¿Cuántos “No a la ESRN” hacen falta para que el gobierno entienda que la docencia rionegrina no acepta prestarse al juego de las apariencias, que pretenden imponerle?. No les alcanzó con las veintitrés asambleas impedidas por UnTER, en toda la provincia en febrero, ni con el fracaso de la inscripción en línea, que impusieron de manera ilegal y mentirosa, cuyos resultados dibujaron a fuerza de ocultar información, mandar a sus esbirros para presionar a las y los docentes bajo amenaza de perder sus puestos laborales, incluso modificar resoluciones para adaptarlas a la necesidad caprichosa de sus funcionarios. Incertidumbre es el nombre de la escuela secundaria en Río Negro. Tanta persistencia obcecada y ciega de la patronal, resulta llamativa. ¿Ante quién debe rendir cuentas, al punto de verse obligada a un autoboicot, emitiendo normativas contradictorias, que deben enmendar a cada paso?. ¿En manos de que mono con carnet quedaron los datos privados de las y los docentes que vieron sus nombres publicados, sin haberse inscripto, o aquellos que ya están fuera del sistema porque ya se jubilaron, viven en otras provincias o peor, fallecieron meses atrás y sin embargo hoy figuran con cargos adjudicados o en disponibilidad?. La última vuelta a este delirio, la dio Gabriela Lerzo, con una nota múltiple ordenando que mañana, en el marco del paro nacional, se reciba al conjunto de estudiantes para retenerlos una hora, enviarlos a casa y mientras que las y los docentes “designados”, deberán quedarse las tres horas siguientes apropiándose de la ESRN. Le hace un favor al sindicato, porque de esta manera, en esas instituciones, se llegará sin duda al 100% de adhesión a la medida de fuerza. En la paritaria del 13 de marzo y luego de fuertes discusiones que obligaron al representante de trabajo a ofrecer una mediación el lunes 20, para buscar una salida al conflicto por la escuela secundaria. UnTER tiene muy claro que es necesario modificar la educación secundaria y que para eso hace falta tiempo para analizar, debatir elaborar consensos dentro de las comunidades educativas. Es lo que solicitó en cada oportunidad que se le presentó y con esa tesitura participará de la reunión, con el aval del conjunto que en estos días reafirmó en las asambleas lo que se discutió y votó en los congresos. Le toca al gobierno, con la madurez que la situación amerita, reconsiderar sus decisiones, escuchar a las comunidades , abrir los espacios de debate necesarios para lograr la construcción colectiva de un modelo educativo que garantice a las nuevas generaciones la escuela pública que le permita aprender a transformar la sociedad. RSS feed Comments