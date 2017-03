Audiencia debate por el Homicidio de María del Carmen de la Cruz

La Cámara Primera del Crimen de Bariloche integrada por los Jueces Marcelo Barrutia, Miguel Angel Gaimaro Pozzi y Emilio Riat, realizó audiencia debate por el Homicidio de la Sra. María del Carmen De La Cruz, en la que se encuentra imputado Hernán Guillermo Cortés, argentino, mayor de edad, estudiante de derecho. La fiscalía imputó a Cortés por el hecho ocurrido entre el 6 de octubre de 2015 y las 0.45 del día 7 de octubre de 2015, en la vivienda de la mujer víctima, ubicada en la calle Campichuelo 671 de esta localidad. En la oportunidad el encartado habría propinado una golpiza a la mujer, para luego ahorcarla hasta asfixiarla causándole la muerte a través de este mecanismo. Estas actuaciones tuvieron inicio en fecha 7 de octubre de 2015 a las 04, 05 horas oportunidad en la que Cortés se comunicara con el servicio de emergencia 911 informando la situación. Cabe señalar que la víctima alquilaba el departamento donde ocurrió el hecho, propiedad de la madre del imputado. En la fecha y luego de escuchar la imputación el imputado se abstuvo de declarar. Cortés es defendido por Marcos Ciciarello, Defensor Oficial. Cabe señalar que la Fiscalía de Cámara está a cargo de Martín Lozada y la familia se ha constituido en querellante con la representación del Dr. Ricardo Medrano. En la audiencia se escucharon los testimonios de dos empleados policiales quienes tuvieron intervención directa una vez que recibieran el llamado de Cortés. Ambos coincidieron que llegaron a Campichuelo 671 luego de ser anoticiados desde Viedma que un hombre había llamado diciendo que había matado a su pareja o a su amiga. Eran las tres de la mañana. Destacaron que al llegar al lugar el mismo Cortes los recibió. "Llegamos nos dio la mano, nos abrió el portón, nos dijo que su amiga estaba tirada en el interior de su vivienda", consignó uno de los testigos. Destacó que se lo veía tranquilo, se sentó, parecía que no reaccionaba. Detallo que lo esposaron y luego comenzó a narrar los pormenores del hecho, según su versión, dando a entender que tenía una relación amorosa con la víctima. Destacaron además que el cuerpo de la mujer estaba boca abajo con ropa. No respondía, no tenía "pulso". Siguiendo el protocolo informaron al oficial de servicio y a la ambulancia. En líneas generales el imputado en ese momento señaló que había discutido con su amiga y la había matado. "Parecía necesitar desahogarse", dijo uno de los policías. Señalaron que cortés mencionó una discusión, luego un forcejeo y finalmente la ahorcó. Luego prestaron testimonio dos mujeres amigas de la víctima. Ambas señalaron al Tribunal y a las partes que María de la Cruz se sentía incómoda en el lugar que alquilaba. Sentía miedo del hijo de la dueña, sentía que la estaban vigilando y se quería mudar. Una de las mujeres consignó que María del Carmen dijo que si le pasaba algo el culpable sería Cortés. También prestó declaración un hombre que fue su pareja, y quien fue el último en estar con la víctima, cenando esa noche en el departamento. Finalmente declaró un compañero de trabajo de la víctima. El Tribunal ordenó la incorporación por lectura del informe elaborado por la Dra. Verónica Martínez, Psiquiatra integrante del Cuerpo Médico Forense. En este sentido se ordenó la lectura del mismo, el que señala, que Cortés presenta rasgos esquizoides de tipo paranoide. No obstante estas características no le habrían impedido comprender su accionar en el momento del hecho. La pericia destaca que el encartado tiene fuertes rasgos obsesivos, necesidad de controlar y distanciamiento afectivo. Está alojado en en Salud Mental del hospital, y se encuentra en condiciones psíquicas de ser sometido a juicio. Luego de un receso se formularon los alegatos. En este sentido el Presidente del Tribunal advirtió que en el alegato del Ministerio Público se exhibirían filminas con detalles del momento en que se encontró a la víctima. Solicitó a los medios de prensa presentes tener los recaudos pertinentes en cuanto a la publicación de las mismas. En primer lugar, alegó el Fiscal de Cámara Martín Lozada quien realizó una síntesis de los sucesos que culminaron con el homicidio de María de La Cruz. En este sentido señaló, en principio con la exhibición de las filminas, la manera en que fue encontrado el cuerpo, la disposición de la vivienda, las marcas que presentaba Cortes, rasguños y marcas que indicaron que la víctima intentó defenderse.María de la Cruz fue "víctima de un feroz ataque" dijo. Destacó muy especialmente la pericia del Servicio de Biología Forense el que indica que en las uñas de la mujer había material genético del ADN de Cortes. Consignó, entre otros conceptos, que el mecanismo de ahorcamiento fue manual, como así también tomó tramos de las declaraciones testimoniales. En síntesis, consideró probada la autoría de Cortés. Con capacidad de comprensión, "no hay culpabilidad disminuida, señaló, en concordancia con pericia de Verónica Martínez. Solicitó se lo condene a 14 años de prisión como autor de Homicidio, señalando que ha considerado elementos a favor el hecho de haberse entregado, del pedido de auxilio. No obstante señaló que hay muchas condiciones que van en su contra. En este sentido y con respecto a la naturaleza de la acción, el quitar la vida, "no fue así nomas" dijo Lozada, ingresó para recriminarle por la promiscuidad, la sometió a una golpiza y luego la ahorcó. Conoce lo correcto es estudiante de abogacía. Estaba en un lugar de su dominio, en su propiedad. Por su parte la querella, señaló que María de la Cruz era contadora tenía solo 47 años y encontró el final de su vida, de una manera traumática: fue asesinada por Cortés por asfixia por ahorcamiento manual hasta causarle la muerte. Destacó también el informe de la psiquiatra Verónica Martínez, afirmando que no hay eximentes para su responsabilidad. La querella solicitó una condena de 18 años de prisión, toda vez que Cortés es un hombre de "peligrosidad extrema". En este marco señaló que ha quedado comprobado la necesidad de controlar que tiene Cortés, su nivel de formación cultural, su condición de propietario, todo ello lo hace aparecer como una persona confiable, grata. "No hay posibilidad de atenuar, de poner un freno a la situación que lo incomode", señaló Medrano. Finalmente alegó la defensa. En este sentido Marcos Ciciarello dijo que su defendido es es un paciente psiquiátrico, que no es capaz de distinguir y si distingue le cuesta mucho. Señaló que recibe medicación y se encuentra internado en salud mental. "...Esta enfermedad mental que padece es lo que impide realizarle un reproche jurídico..." Dijo. No pudo compatibilizar, su realidad y la realidad del mundo, no le podemos reprochar. Solicitó al Tribunal imponga una pena por debajo del mínimo legal de la figura del Homicidio. Finalmente y previo al cierre del debate, y al serle concedida la palabra al imputado el mismo pidió perdón. La sentencia se conocerá el 27 de marzo a las 12.