UnTER reiteró la definición de Congreso de exigir un aumento salarial del 35%, frente a la nueva propuesta gubernamental del 17,03% dividido en tres cuotas para marzo, mayo, septiembre, presentada en el marco de la reunión paritaria que se desarrolló hoy 13 de marzo en Viedma. Además, de rechazar la forma de implementación de la ESRN, de manera unilateral, fuera de toda normativa y sin garantías para las y los docentes en la toma de cargos por asambleas. La propuesta se pondrá a consideración en asambleas locales y Plenario de Secretarios/as Generales, donde además se analizará la situación de la ESRN, y se coordinará la Marcha Federal prevista para la próxima semana. En la reunión UnTER reiteró la exigencia para la no implementación de la ESRN en 2017, con la confirmación de que cientos de docentes vieron afectadas sus condiciones laborales, quienes presentaron recursos administrativos y amparos lo que provocó la suspensión de todas las asambleas de remanentes de la transformación en San Antonio Oeste, Roca- Fiske Menuco, Valle Medio y Bariloche. Frente a la imposibilidad de llegar a un punto de diálogo, desde la secretaría de trabajo se propuso una instancia de mediación para el próximo lunes 20 a partir de las 8 hs. En la reunión se presentó un extenso informe sobre la situación edilicia que afecta a más de ciento veinte escuelas, de las cuales quince aún no comenzaron las clases. Por el Nivel Inicial se exigió al gobierno que cumpla el acuerdo paritario en que se comprometió a analizar y dar respuesta al cobro de igual salario básico en el Cargo de preceptor/a de Jardín de Jornada Completa y de Maestra/o de Jardín Maternal de Jornada Completa. También precisiones respecto de la situación de las compañeras Supervisoras de Cipolletti, solicitando la restitución en sus cargos y derogación de las resoluciones que afectaron sus derechos laborales y solicitó informe sobre las vacantes en jardines de El Bolsón y Cipolletti. Se solicitó respuesta al reclamo presentado por la Secretaria de Educación Especial el pasado 7 de marzo, respecto de la continuidad de cargos en Escuelas especiales y EFCyL de Ing. Huergo, Viedma y Cipolletti, se reiteró el reclamo de un edificio nuevo para la EFCyL de Bariloche, y situación de la Escuela Especial Nº 2 de Allen. Además de anulación y/o modificación del documento l “Lineamientos para la construcción de proyectos educativos institucionales y curriculares. Escuelas de Formación Integral (EFI) para adolescentes y jóvenes con discapacidad” que realizó de manera unilateral, sin participación de la organización sindical, ni las comunidades educativas. Desde el nivel primario, se solicitó respuesta por las restricciones al ingreso de niñas y niños de zona urbana a Residencia de Nivel Primario de Valcheta , situación inadmisible a esta altura del año. Y también de la Escuela Hogar Naupa Huen. Se rechazo a la supresión de cargos que no corresponde porque tiene respaldo normativo, en la Escuela Nº 13 de Ramos Mexía , Escuela de jornada extendida N° 81 de Sierra Grande, Escuela N° 26 de Sierra Colorada y Escuela Nº 268 de El Bolsón También se requirió reunión urgente para tratar la situación de Educación para personas privadas de libertad a partir de las modificaciones propuestas en la modalidad definidas unilateralmente por el Ministerio, resistida por las comunidades educativas, el sindicato, la justicia y organizaciones sociales que trabajan en contexto de encierro. Se solicitó al Ministerio de Educación respuestas a las presentaciones realizadas en anteriores Paritarias sobre exámenes preocupacionales, la derogación de la resolución 1328/16, que se refiere a pérdida de derechos de maestras de sección a salas anexas de escuelas primarias y además, el cambio en la normativa sobre declaraciones de interés a cursos de formación docente a través de la Res. 642/17 que claramente limita a la organización sindical en la puesta en marcha de su escuela de formación “Rodolfo Walsh” Se acordó un nuevo encuentro paritario para el lunes 20,a partir de las 14 horas, donde se espera obtener las respuestas concretas a los planteos y un mejoramiento de la propuesta salarial, que sigue demasiado lejos de lo definido por el congreso de UnTER RSS feed Comments