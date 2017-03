Se llevará a cabo del 06 al 09 de abril en Bariloche. Convoca a escritores de distintos puntos del país, como a locales y de la región. A través de este evento se busca promover la lectura y el encuentro entre autores y lectores, o introducir a nuevos. Las actividades tendrán diversas sedes y serán de carácter gratuito. Este viernes (10/03) se realizó una conferencia de prensa por el lanzamiento de este importante evento de las letras y la palabra que se llevará a cabo en esta ciudad. Es organizado por la fundación FILBA, y este año será la 6ta edición del FILBA Nacional. Ana Geron, Subsecretaria de Cultura municipal agradeció la elección de Bariloche como escenario de lo que ocurrirá en el mes de abril, “nos honra que hayan eligido nuestra ciudad. Desde la Editora Municipal Bariloche festejamos la palabra durante todo el año, especialmente en octubre, y esta combinación de escritores locales y con quienes nos visitarán, será de un rico intercambio”, planteó la funcionaria. Este evento elige una provincia cada año para su realización. Luego de pasar por Bahía Blanca, Santa Fe, Azul, Mar del Plata y San Rafael, en 2017 le tocará el turno a San Carlos de Bariloche. Participarán más de 25 autores reunidos en más de 30 encuentros, incluyendo una sección de actividades del Filbita, especialmente pensadas para niños, un encuentro destinado a docentes y otro para bibliotecarios. Amalia Sanz, integrante de la ong, agradeció el apoyo local de escritores, las instituciones involucradas como de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Agregó que “el FILBA es una fundación dedicada a la circulación de la literatura. Este festival en particular está dedicado a la literatura nacional argentina, con escritores invitados y con una presencia fuerte de autores locales”. Está dirigido a “lectores pero también, y especialmente, a gente que no se anima, en ese sentido nos dirigimos a toda la familia, con diversas actividades, para todas las edades, y con un espacio importante a la oralidad, como son esos primeros cuentos que uno escucha. Todos los escritores comenzaron siendo lectores, y antes fueron oyentes”. “Serán cuatro días intensos, con actividades desde la mañana hasta pasada la cena, son de carácter gratuito, y algunas contarán con inscripción previa, por cuestiones de cupo, sobre todo los talleres”, concluyó. Por su parte, Carolina Smith, también perteneciente a la fundación detalló los lugares que serán sede como la Biblioteca Sarmiento, Estación Araucanía, Centro Cultural 270 viviendas, la Escuela Municipal de Arte La Llave, Sala de Ensayo Dengun Piuké, y Casa Soria Moria perteneciente a INVAP. Estuvieron presentes los escritores Pablo Bernasconi y Emilio Di Tata Roitberg, quienes serán parte de este evento. Ambos destacaron que un festival de este tipo se “haga fuera de Buenos Aires” con una perspectiva más federal. Bernasconi compartió su experiencia de haber participado en dos oportunidades anteriores “fue una experiencia muy linda, lleno de sorpresas”, y recordó una visita a la Villa 11-14 en Buenos Aires, “fue renovador, muy serio, con un trabajo de base completo para un festival de literatura que tiene como objetivo acercar la palabra a todos los espacios, a todos lectores y a los que no lo son”. En tanto, Roitberg resaltó la instancia de “acercar al lector a la lectura, más que a los escritores”, y descubrir el placer de esta práctica, “que a veces se relaciona con la obligación de la escuela y lo que en realidad se busca con este festival es descubrir el placer de la lectura”. Los autores que participarán serán Guillermo Abramson, Cristian Aliaga, Liliana Ancalao, Melissa Bendersky, Pablo Bernasconi, Carolina Biscayart, Rosario Bléfari, Esteban Castromán, Ricardo Coler, Graciela Cros, Esther Cross, Emilio Di Tata Roitberg, Diego Erlan, Sebastián Fonseca, Silvina Friera, Vera Giaconi, Iosi Havilio, Horacio Herman, Josefina Licitra, Julián López, Pedro Mairal, Anahí Rayen Mariluán, Sylvia Molloy, Adrián Moyano, Agustina Paz Frontera, Luisa Peluffo, Claudia Piñeiro, Santiago Rey, y Guillermo Virués. Actividades destacadas: CONFERENCIA INAUGURAL: A cargo de Silvia Molloy. MESAS REDONDAS: Espacios en los que se pondrán en debate los temas más actuales del campo literario como la hibridación de la literatura, la influencia de la geografía en la escritura y el tópico del desarraigo, entre otros. ESPECTÁCULOS: Pensados especialmente para disfrutar del encuentro con la palabra escrita, se harán lecturas acompañadas de piezas musicales, performances y una noche de poesía. TALLERES: Una oportunidad única para participar de capacitaciones breves pero intensas con los mejores docentes en cada rubro. Este año, el público interesado podrá ser parte de talleres de Narrativa, Escritura para composición de canciones y Gestión y publicación de libros digitales. ENCUENTROS CON AUTORES: En estas actividades los lectores podrán participar de encuentros íntimos y personales con los escritores invitados. Las principales serán el 1 a 1 (un autor le lee a un asistente del público fragmentos de sus obras preferidas) y las Cata de Libros, en las que los participantes podrán disfrutar de un momento con sus autores favoritos mientras catan típicas cervezas de la Patagonia. CLÁSICOS DE FILBA: Hay secciones que ya han probado su éxito en festivales anteriores y que van ganando su propia identidad, como el Cruce Epistolar (dos escritores intercambian correos antes del encuentro y los leen en público) y las Bitácoras (seis autores recorren la ciudad y escriben textos ad hoc, creando así un mapa del lugar producto de su mirada particular). FILBITA: Por tercer año consecutivo, el Filba Nacional contará con talleres de lectura para niños de 4 a 8 años y con actividades para docentes; de este modo, los más chicos de la familia (y los encargados de su educación) también tendrán su espacio destacado en el Festival. PROFESIONALES: El encuentro Tensiones Regionales reunirá a editores, libreros y gestores culturales de Barilcohe para evaluar en conjunto las distintas problemáticas con las que se encuentran a la hora de difundir su producción y proponer caminos alternativos que generen un eficaz plan de trabajo a seguir. Programa completo en http://filba.org.ar Sobre el FILBA NACIONAL La intención del Festival Nacional es acercar a los lectores de cada destino la mejor producción nacional y, al mismo tiempo, establecer puentes eficaces para unir el ambiente cultural local con los de otras partes del país. Por eso, en todos los casos, se ofrece un programa de excelencia que sigue el modelo del Festival Filba Internacional y que convoca delegaciones importantes de escritores, artistas y periodistas, generando cruces fructíferos no sólo con el público sino también entre los mismos participantes. A la vez, se busca dar visibilidad y difusión en todo el país a las producciones locales y poner en marcha iniciativas propias que fueron creciendo con el tiempo y enriqueciendo a la comunidad local. FUNDACIÓN FILBA Fundación Filba fue constituida en agosto de 2009 como una entidad sin fines de lucro, cuyo interés esencial es promover la literatura en todas sus formas y entre todo tipo de lectores. Sus programas principales son el Festival Internacional de Literatura (FILBA) con sede en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile; el Filbita; el Filba Nacional; y un programa de estímulo a la lectura en escuelas (Filba Escuelas). Para más información puede descargar las Memorias Institucionales en www.filba.org.ar. RSS feed Comments