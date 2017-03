Viedma.- (APP) El consultor político Ricardo Vignoni señaló que de acuerdo al último sondeo el gobernador Alberto Weretilneck “es el gran elector” aunque para octubre el piso de un eventual candidato que proponga Juntos Somos Río Negro (JSRN) está en 24 ó 25% y “no es él el que compite”. Indicó que Martín Soria tiene para un candidato que él proponga un piso de 14 ó 15 puntos y de Miguel Pichetto 8 o 9 puntos, con lo cual será clave si el peronismo va unido o no. Sobre Soria acotó que tiene fortaleza en General Roca pero le falta un proyecto provincial. Dijo que el resto de fuerzas o dirigentes están mucho más abajo y será clave el sistema de alianzas. Reiteró que la imagen de Mauricio Macri no es buena, aunque se mantiene más o menos igual que la que tuvo en octubre de 2015, y en ese sentido estimó que aunque el oficialismo nacional quiera una alianza con el Gobernador –“el radicalismo no tiene más que 4 o 5 puntos”-, no cree que Weretilneck “agarre esa mochila”. Vignoni señaló a APP que “a nivel nacional creo que va a estar complicado de acá a octubre, porque hay un estado de bronca generalizado, con epicentro en la Capital Federal; en el interior todavía no se ha vislumbrado alguna alternativa de conflicto intenso como en la Capital Federal o no se manifiesta todavía de la misma manera”. “Va a ser un año complicado porque no hay unidad sindical, todos sabemos que el sindicalismo es una pata política del peronismo, y hoy se visualiza una fractura del peronismo y eso de alguna manera va a favorecer a Macri que quiere dos o tres patas del peronismo en octubre”, consignó. Explicó que Mauricio Macri “no levanta en Buenos Aires y en el país no tiene más del 30% o 35% y es un número muy bajo como para poder competir en las próximas elecciones nacionales, pero si el peronismo se parte en tres, es un porcentaje interesante”. Consideró que a su juicio no va a haber polarización entre macrismo-PJ/FpV “ni tampoco aquí en Río Negro, porque de movida acá hay tres opciones: la fuerza política del gobernador Alberto Weretilneck, el peronismo, que hay que ver cómo llega a la elección, si unificado o partido, y Cambiemos”. Respecto al panorama nacional sí dijo que va a ser “reñida” la elección en Provincia de Buenos Aires. Respecto al Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia, expresó que “Massa acá no tiene mucho, es decir, acá más peligroso es Miguel Pichetto que Massa en cuanto al porcentaje de votos que tiene; Pichetto puede dirigir parte del voto del peronismo hacia un lado o hacia otro”. Reconoció que Massa sin lista obtuvo unos 80 mil votos, pero “¿a quién tiene acá como candidato de peso, César Barbeito tiene imagen negativa, muy alta, al igual que Claudio Lueiro o Ricardo Vélez, y Roberto Vargas menos”. “Yo siempre digo que acá en Río Negro cuando uno sale a medir están los votos bien marcados desde hace tiempo, no ha variado mucho; cuando aparece la base de votos que tiene cada sector, queda bien claro de cómo están”, consignó. Explicó a APP que Miguel Pichetto “tiene 8 o 9 puntos, que es significativo en función de para dónde se vuelca, si quiere unificar el peronismo, con quién lo va a unificar; Martín Soria tiene sus votos, pero todavía no ha salido de General Roca, en la provincia lo tengo con 14 o 15 puntos, vamos a ver qué pasa cuando salga a hacer campaña, hoy su liderazgo lo tiene en Roca”. “Con 14 o 15 puntos Soria y 8 o 9 Pichetto, allí están los 25 puntos históricos del piso del peronismo”, aseveró. Opinó que el gobernador Alberto Weretilneck “sigue siendo el gran elector porque no hay rivales; ¿cuál es la figura política que ha surgido de la oposición?”. Indicó que el mandatario “tiene 24 o 25 puntos” o, mejor dicho, es la respuesta a la pregunta de quiénes votarían a un candidato a diputado designado por Weretilneck. Recordó, como ya lo adelantó APP, que de acuerdo al sondeo de Vignoni a un candidato propuesto por Macri lo votaría un 8 %, en tanto que a un candidato de Miguel Pichetto 8 %; a un candidato de Massa lo votaría el 9 %, uno de la UCR un 4 %, un candidato de Magdalena Odarda el 5 %, de Martin Soria el 14 % y a un candidato de Alberto Weretileck el 23 %. Los indecisos suman el 29 %. Weretilneck. Consideró que en principio para octubre “Weretilneck es el ganador, pero hay que tener en cuenta que en su momento ganó con el 53%, hoy estamos hablando de 24 o 25 puntos, es un piso, no es él el que compite y no está definido todavía quién es el candidato”. Señaló sobre Pedro Pesatti que “lo conocen bien o por lo menos lo conocen de nombre”, cosa que no pasa con otros eventuales candidatos Sobre el panorama del ¨J/FpV consideró que un dirigente como Martín Doñate todavía no está instalado en el conocimiento de la gente. En cuanto a la UCR en Río Negro, dijo que “quedó diezmada, reducida, estará en cuatro o cinco puntos”. Señaló que “de cualquier manera lo interesante acá son las alianzas que se puedan concretar”, como podría ser Cambiemos aunque “la alianza todavía no la tienen y el radicalismo no tiene plafond político”. No descartó que el oficialismo nacional quiera hacer la alianza con el Gobernador, pero “no creo que agarre esa mochila de una imagen de Macri tan negativa como hay en Río Negro, que viene de la anterior elección que fue cuarto y donde ganó el peronismo con Daniel Scioli”. Sobre Macri clarificó además que “la imagen no es buena, pero tampoco es distinta a la que tenía en octubre del 2015, casi 50 puntos de negativa y 28 ó 30 de positiva que le hizo tener 22 puntos en las elecciones, que es no menor”. No obstante, señaló que no prevé que suba de acá a octubre, más por la convulsión en que se encuentra el país política y socialmente hablando. Consideró que es una estrategia no equivocada del oficialismo provincial seguir comprometido con el gobierno nacional en lo institucional, en la relación Nación-Provincia, pero sin trasladarlo a lo político-electoral. “JSRN no puede ir con Cambiemos, sería mejor que haga alianza con otras fuerzas, como el ARI o el partido provincial que conforme Magdalena Odarda”, señaló. Indicó que de acuerdo a sus mediciones Odarda “ha tenido votos pero ahora no los tiene y las compañías que ha tenido no le hacen bien a su imagen”, como Bautista Mendioroz y los legisladores que se le quedaron con el bloque. No obstante indicó que "tiene un piso de 4 o 5 puntos" y por ahí la candidatura a diputada nacional le permite subir "para volver a tener un margen electoral importante para el 2019". Adelantó sobre otros sondeos que está haciendo, que está apareciendo en el Alto Valle con fuerza el indicador de temor a perder el trabajo. (APP)