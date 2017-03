Ultima audiencia por el Homicidio de Horacio Rojel

La Cámara Primera del Crimen de Bariloche realizó la segunda y última audiencia oral y pública en la que se juzga a César Antonio Ángel Retamales, por el homicidio de Horacio Martín Rojel. En la fecha el Tribunal y las partes escucharon testimonios ofrecidos por la defensa, además del psicólogo Cristian Torres y un empleado que se desempeñaba como mozo en el casino, lugar donde se originó el hecho. Cabe destacar que en esta jornada el imputado Retamales, a través de su defensor solicitó declarar. De esta manera pidió perdón a la familia de la víctima. Señaló que en el momento del hecho sintió mucha rabia por los dichos de Rojel, cuando le recordó la muerte de uno de sus hijos. "Me tocó muy adentro" señaló, al tiempo que agregó :".. No supe explicar cuando vi el video, no lo quise hacer y si tengo que pagar voy a pagar..." Luego de esta declaración el Tribunal integrado por los Jueces Barrutia, Gaimaro Pozzi y Arroyo escucharon los alegatos. El primero en formular alegatos fue el abogado querellante Rodolfo Rodrigo, quien entre otros conceptos destacó que esta causa tiene una serie de matices, y que ameritaba más investigación. Luego y en referencia a la exposición de los videos capturados por las cámaras de vigilancia, señaló que "Una imagen vale mas que cien palabras". Destacó asimismo que este homicidio está cercano al homicidio calificado por alevosía. la víctima fue golpeada en el suelo, lo vimos..." A modo de síntesis y refiriéndose a la posibilidad de que se haya actuado bajo la figura de "Emoción Violenta" consignó que no hay un arrebato súbito, hay un tiempo de meditación. Atento la situación, la falta de antecedentes del imputado calificó el hecho como Homicidio simple, y solicitó 11 años de prisión efectiva. Por su parte la Fiscalía de Cámara en cabeza de Eduardo Fernández luego de realizar una reseña de todo lo actuado y de haber dado por comprobado el hecho, solicitó al Tribunal se apliquen 14 años de prisión efectiva con costas. En la fundamentación descartó Emoción Violenta o inimputabilidad y calificó el hecho como Homicidio Simple. Por su parte la defensa, ejercida por el abogado Palmieri, solicitó al Tribunal se le asegure a su pupilo un juicio justo. "Hay que asegurarle al imputado un juicio justo y que la comunidad lo vea ..". señaló. Coincidió con la querella en que debería haberse profundizado la investigación, pero no coincidió con el valor absoluto dado a las imágenes de la cámara de seguridad, como única e inobjetable prueba, ya que el hecho se produjo en el marco de un contexto, sobre el el cual se explayó. Destacó el accionar de Retamales de al pedir disculpas, recordó que sus amigos lo reconocen como un hombre sereno. Destacó que esa noche había bebido alcohol en demasía, y que todo se originó en la frase que le dijera Rojel y que le recordaba a un hijo muerto. "estaba enojado alterado, con ira" agregó y solicitó se encuadre la conducta como Homicidio en el marco de Emoción Violenta solicitando se imponga la pena de 4 años de prisión. Las dos jornadas de este juicio fueron presenciadas por alumnos de la Escuela de Oficiales de la Policía de Río Negro. La sentencia se conocerá el 22 de Marzo a las 12,00 horas.- RSS feed Comments