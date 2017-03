El legislador Jorge Vallazza visitó Corralito, en su recorrido analizó las necesidades múltiples que tienen los pobladores, como la falta de una línea de energía eléctrica, por ejemplo, a pesar de encontrarse a 20 km de la represa de Alicurá y con las diferentes problemáticas relacionadas con la educación, las comunicaciones, la vivienda, etc. El legislador y su equipo se comprometieron con avanzar en proyectos productivos que se están encarando en la región, los cuales necesitan alcanzar distintos requisitos para mejorar la producción y comercialización. Además se mostró interesado en la problemática de salud, ya que el único médico de la zona solo atiende una vez al mes. También se interiorizó sobre las irregularidades que hubo en el último proceso electoral, donde una importante cantidad de pobladores no pudieron votar validamente ya que no figuraban en los padrones. RSS feed Comments