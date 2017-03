La muestra que comienza hoy pondrá de relieve la diversidad de dimensiones y actividades de la mujer en distintos ámbitos. Habrá exposiciones fotográficas e intervenciones artísticas en vivo. Será hasta el 18 de marzo en el SCUM (Moreno y Villegas). El evento cultural, en el marco de las actividades municipales por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue presentado hoy en una conferencia de prensa, de la que participaron la subsecretaria de Cultura Ana Geron, el cónsul de Chile Diego Velasco Von Pilgrimm y dos de las participantes de la muestra: la artista plástica María Varas y la fotógrafa Soledad Baudino. La apertura oficial será hoy a las 18.30 en el Salón Cultural de Usos Múltiples (SCUM), en Moreno y Villegas. “Mostrando distintas expresiones artísticas en este lugar clave, queremos hacer acciones puntuales honrándonos y defendiendo nuestros derechos, porque escuchar otras voces tiene que ver con habitar esta semana desde otro lugar”, explicó Geron. Con la organización de la Subsecretaría de Cultura y la colaboración de Alicia Tealdi, la muestra “El rol de las mujeres en las culturas” reúne a fotógrafas, artistas plásticas, escritoras, bailarinas, músicas y actrices que expresan —a través de muestras fijas y de intervenciones artísticas puntuales— las distintas dimensiones de la mujer en diversos ámbitos y actividades. Las exhibiciones fijas incorporan fotografías de Alejandra Bartoliche, Alfredo “Chino” Leiva, Soledad Baudino y Cristina Marín, obras plásticas de Eva Klewe, María Varas y Florencia Burton, una exhibición con textos e imágenes de Gabriela Mistral (a cargo del Círculo Chileno que lleva su nombre) y muestras confeccionadas por la comunidad de Bolivia y la de Paraguay en nuestra ciudad. El cónsul Velasco Von Pilgrimm agradeció la oportunidad de participar de este evento, y señaló que “Chile está muy embebido del rol de la mujer en su cultura, que ha sido determinante en el futuro de nuestro país, y en particular Gabriela Mistral, más allá de su poesía, tiene un lenguaje imperecedero respecto a toda la agenda social, y eso es un legado poco conocido”. La fotógrafa Soledad Baudino, que presentará su muestra “Pequeñas Virtudes”, contó que sus imágenes tratan “de mujeres que se corren un poco de los roles tradicionales de cuidado -cuidado de niños, de enfermos, de discapacitados, de otras personas- para hacer lo que realmente les hace bien y les gusta además de esos roles”. Por su parte, María Varas presentará una serie de seis pinturas bajo el nombre “Sacerdotisas Sagradas”: “Cada obra trae una mirada de lo sagrado femenino a través de distintas culturas, de distintos momentos de la historia de la humanidad, distintas religiones y filosofías, y ellas despliegan distintas maneras de traer la energía femenina a la tierra, cada una a su manera y en distintas épocas”, relató. Y reflexionó: “Mi búsqueda tiene que ver con que cada mujer, en cada lugar de la tierra, pueda expresar libremente su don particular, con su matiz, porque es importante que no tratemos de ser como el otro, o como corresponde o como nos enseñaron, a veces hay que olvidar todo lo aprendido para encontrarnos”. Además de las exhibiciones fijas —que podrán visitarse desde hoy hasta el 18 de marzo inclusive, de 9 a 20 hs— se organizó un diverso cronograma de intervenciones artísticas en distintas disciplinas, con la participación de un gran número de artistas locales que se presentarán cada día a partir de las 19 hs. A continuación, se detalla el cronograma de espectáculos: Jueves 9 de marzo: 18.30 hs – Apertura de la muestra 19.00 hs – Presentación de Maia Bogner (concierto acústico junto a Damián Ortega en guitarra) Viernes 10 de marzo: 19.00 hs – Presentación “Bailando trabajo”. Grupo Maqui (dúo formado por la bailarina Valentina Gallo y el contrabajista Santiago Rapoport). Sábado 11 de marzo: 19.00 hs – Alicia Pez (pintura en vivo) acompañada por la música de Victoria De la Puente en guitarra y voz Lunes 13 de marzo: 19.00 hs – Nadia Sánchez y Rusia Rosas (canciones populares) Martes 14 de marzo: 19.00 hs – "La huella de la sueñera", intervención poética a cargo de la actriz Carolina Sorín junto a Rodolfo Cancino en guitarra Miércoles 15 de marzo: 19.00 hs – Trío de Tango con Graciela Novellino, Hugo Barrionuevo y Stella Maris Restuscia, junto a la poesía de Guillermina Ormeño Jueves 16 de marzo: 18.00 hs – Tías de Mileva (narradoras Graciela Bartolomé, Guadalupe Beamud, Patricia Gaglioti y maría González Polo, bajo la dirección de Sara Rodríguez y María Elena Blanco) 19.00 hs – Anahí Mariluan y Leo Caracoche (música) Viernes 17 de marzo: 19.00 hs – Vagadelicia (Valeria Giraudo en voz, Demián Príncipe en guitarra, Gabriel Cortéz en bajo, Víctor Batán en percusión, Mariel Foraster en flauta) 20.00 hs – Verónica Cutillo - "Bailemos" (grupo de danza teatro) Sábado 18 de marzo: 18.00 hs – Grupo Avivarte con el espectáculo de danza y música "Canciones a lo mujer" (Bailarinas: Glennis Álvarez, Brenda Pereira, Giuliana Mato Boock, Manuela Ruarte – Intérprete: Paola Lemonao - Invitados: Arok Carrillo y Fabián Pabbon – Dirección: Mónica Vega) 19.00 hs – Mamis Comedy (teatro) – Dúo humorístico integrado por Gimena Portelli y Vanesa Molina