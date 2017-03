Este martes por la noche, el Teatro La Baita fue el escenario de un emotivo homenaje que el Municipio realizó a diversas mujeres de la ciudad por su rol en la promoción de derechos, el bienestar de los vecinos, el acceso a la salud y la comunicación con perspectiva de género, entre otras actividades destacadas. Luego, artistas locales e invitadas dieron un gran cierre musical a la jornada. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Gobierno Municipal propuso reconocer a mujeres que hayan dejado una huella en la ciudad, y para esto se dispusieron urnas en las distintas delegaciones municipales, el Centro Cívico, la Subsecretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y Producción y el Concejo Municipal, para que los vecinos puedan acercar sus propuestas. De allí surgieron los nombres de las mujeres homenajeadas. “Tengo la profunda convicción de que la transformación es de las mujeres, la recuperación del mundo, el país, la ciudad, los barrios y la familia nace de las mujeres, por su fuerza, voluntad y corazón”, expresó el intendente Gustavo Gennuso durante el acto de homenaje. Recalcó el rol de las mujeres en las organizaciones sociales, espacios barriales y comunitarios, instituciones educativas y ámbitos de políticas públicas, y resaltó: “En la transformación tenemos que dar el ejemplo, y por eso dentro de la Municipalidad estamos haciendo una evaluación respecto de la equidad en el trabajo, porque todos tenemos que hacer algo desde el lugar en el que estamos”. En ese sentido, adelantó que a partir de un primer relevamiento ya se resolvió incorporar a trabajadoras mujeres al equipo directivo de cada Delegación Municipal. Durante la ceremonia recibieron distinciones Marisol García (Comisaría de la Mujer y la Familia), Laura Esteves (del área de Coros de la Subsecretaría de Cultura municipal), María del Rosario Severino de Costa (ex intendenta de San Carlos de Bariloche), el equipo de la Casa Refugio Amulén y la Línea 102 de atención a víctimas de violencia de género , María Elisa Kreimer (Fundación Cerca Tuyo), Oriana Ruiz (Centro No me Olvides -Barrio El Progreso), Nora Navarlaz (Barrio Nueva Esperanza), Patricia Díaz (Subsecretaria de Protección Civil municipal) y Bettina Fernández (presidenta de la Junta Vecinal del barrio El Frutillar). Además, el Municipio entregó distinciones a periodistas, fotógrafas, comunicadoras y locutoras que desde sus lugares aportan a visibilizar las temáticas de género y promover la equidad e igualdad de oportunidades. Los reconocimientos fueron entregados por el intendente Gustavo Gennuso, la presidenta y vicepresidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, Laura Zanoni y Valeria Hernández, la subsecretaria de Cultura Ana Gerón, la subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales Alejandra Schneebeli y la subsecretaria de Función Pública Gabriela Rosemberg. Durante el evento, los presentes pudieron disfrutar además de un original espectáculo a cargo del dúo Leñadores, integrado por Juan Manuel Alari y Manuel Gutiérrez Arana, que homenajeó desde el humor los avances en la lucha por la equidad de género. Además, pudo verse un video que recorrió las actividades desarrolladas durante la semana pasada en el marco del ciclo “Nosotras Invitamos” en distintos barrios de la ciudad. La ceremonia fue conducida por Larisa Beletzky y Marcela Ricciardi. También estuvieron presentes la legisladora provincial Arabela Carreras, el cónsul de Chile Diego Velasco Von Pilgrimm, concejales, autoridades nacionales, provinciales y municipales, referentes barriales y de organizaciones sociales, entre otros. Luego continuó un recital que convocó a diversas voces femeninas locales e invitadas que dieron un cierre de lujo ante un Teatro La Baita colmado de público. Las primeras en aparecer sobre el escenario fueron la multi-intrumentista y compositora cordobesa Clara Cantore junto con la barilochense Maia Bogner, quienes interpretaron un tema propio de la invitada titulada “Ramona”, para luego pasar a “Negra y Blanca”, de la cantante local que compuso esta pieza en homenaje a una referente de la música argentina como fue Mercedes Sosa. En este último tema estuvieron acompañadas en guitarra por Damian Ortega. Luego hizo su ingreso Anahí Rayen Mariluan junto a Carlos Casalla en percusión, Emiliano Zamora en guitarra eléctrica y Hernán Lugano en Teclado. La cantora y compositora de nuestra ciudad se presentó ante el auditorio como perteneciente al pueblo mapuche, y es a través de su canto en su lengua -el mapuzungun- que tiene la posibilidad de poder hablarle a la tierra. Destacó al encuentro como un “legítimo recordatorio” del día de la mujer, “que no es un festejo sino una provocación a la memoria”. Recordando que esta fecha tiene que ver con situaciones trágicas, “y también sabemos los barilochenses de las mujeres que nos faltan, para ellas va mi canto, Mapu Kimun Kisulelaiñ, que significa no estamos solas, pero fijense que sabio es el pueblo mapuche que nunca ha puesto el género sobre la palabra, por eso este canto también significa no estamos solos”, concluyó. Maia Bogner y Clara Cantore vuelven al escenario para invitar a Fanny Boock, quien interpretó una bella canción dedicada a las madres solteras “Orgulloso Desvelo”. Siguen las convocatorias con el dúo Miska Fem, integrada por Chicha y Meli, quienes sostuvieron que su música es un “manifiesto feminista, estamos enojadas y dolidas por las injusticias, y este canto parte de ahí”, al momento que iniciaban su canción con la consigna Ni Una Menos. Siguió en la lista Karina Antunez, quien interpretó “La Niña” de Lila Down, pero antes aseveró “soy mujer porque un día alguien dijo que lo era”. Y dedicó su canción a la memoria de “Ruth, Micaela y Natalia”, sumándose al reclamo de sus antecesoras. Sofía Miloni, intérprete de tango, antes de brindar una versión de “Atenti Pebeta” de Celedonio Flores, una pieza del año 1929, aclaró “les voy a hablar a las mujeres, esto más que un tango es un consejo”. Para cerrar la serie de artistas invitadas se presentó la cantante colombiana, residente en Bariloche, Asami Asha, que ofreció un tema típico de su país de origen con “La Rosa”, poniendo ritmo a la noche. La jornada cerró con la presencia de todas las cantantes sobre el escenario, y bajo sus diversidades de estilos y géneros, interpretaron en conjunto el tema “María Landó” de Chabuca Granda, en homenaje a la mujer trabajadora, acompañadas por los músico. “Cada una puso un granito de arena en esta gran montaña que se ha formado para conmemorar y revalorizar a las mujeres, y por ende a los hombres también”, dijo Maia Bogner, para dar final a una gran velada de homenajes y reconocimientos. Mientras la música invadía el auditorio, a un costado del escenario la artista plástica Alicia Pez pintó en vivo, inspirada por lo que ocurría allí, un lienzo en donde una gran mujer abraza a la tierra. Ese cuadro que se concluyó esa misma noche será donada a una institución por determinación de la artista.