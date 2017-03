La Fiscalía quiere urgente juicio por brutal homicidio

El Fiscal de Cámara, Martín Lozada solicitó durante una audiencia realizada en el día de hoy, que se juzgue el homicidio de María del Carmen De la Cruz ocurrido entre el día 6 de octubre de 2015 y las 04.05 horas del 7 del mismo mes, en un domicilio de la calle Campichuelo de la ciudad de Bariloche. La Fiscalía le atribuye la autoría del hecho a Hernán Cortés. Según Lozada, en el mencionado domicilio, en el que residía la víctima, el acusado la atacó mediante una golpiza y la ahorcó hasta asfixiarla y causarle la muerte. Consta en la acusación que Cortés venía acosando a De la Cruz con el objetivo de mantener con ella una relación sentimental o de pareja; a la cual la víctima se negaba. Durante la audiencia se trató la nulidad interpuesta por el defensor de Cortés, quien planteó que al momento de su detención se violó la garantía según la cual "nadie está obligado a declarar contra sí mismo" y se incurrió, asimismo, en una "allanamiento ilegal de su domicilio". Ambos planteos fueron rechazados por Lozada, quien sostuvo que ninguna de ambas circunstancias tuvieron lugar durante el inicio de la causa. "Ni al momento de llamar al 911, ni al momento de comunicarle personalmente a los empleados policiales lo sucedido, fue Cortés objeto de una operación de inducción, coerción o apremio. Dicho de otro modo, esa noticia fue producto de la sola voluntad del nombrado, sin interferencia de terceros y menos aún, de los funcionarios policiales intervinientes", destacó Lozada respecto al primer punto. Por ello señaló además que "la situación pretendida por la defensa no ha sido tal ya que el acusado emitió voluntariamente una información que, a la postre, tan sólo sirvió para direccionar la investigación que entonces se iniciaba". Lozada también descartó la existencia de un presunto allanamiento ilegal del domicilio del acusado confirmando que "Cortés no solo convocó al personal policial para comunicarles que había dado muerte a la víctima, sino que voluntariamente, los hizo ingresar al domicilio en donde se hallaba muerta De la Cruz. De modo que no existió un allanamiento sino, en cambio; un pedido expreso para que el personal policial ingresara al interior de la vivienda". El querellante Ricardo Medrano apoyó la postura de la fiscalía. Finalmente, los jueces de la Cámara Criminal Primera resolvieron rechazar el planteo formulado por la defensa. El Fiscal de Cámara, Martín Lozada solicitó durante una audiencia realizada en el día de hoy, que se juzgue el homicidio de María del Carmen De la Cruz ocurrido entre el día 6 de octubre de 2015 y las 04.05 horas del 7 del mismo mes, en un domicilio de la calle Campichuelo de la ciudad de Bariloche. La Fiscalía le atribuye la autoría del hecho a Hernán Cortés. Según Lozada, en el mencionado domicilio, en el que residía la víctima, el acusado la atacó mediante una golpiza y la ahorcó hasta asfixiarla y causarle la muerte. Consta en la acusación que Cortés venía acosando a De la Cruz con el objetivo de mantener con ella una relación sentimental o de pareja; a la cual la víctima se negaba. Durante la audiencia se trató la nulidad interpuesta por el defensor de Cortés, quien planteó que al momento de su detención se violó la garantía según la cual "nadie está obligado a declarar contra sí mismo" y se incurrió, asimismo, en una "allanamiento ilegal de su domicilio". Ambos planteos fueron rechazados por Lozada, quien sostuvo que ninguna de ambas circunstancias tuvieron lugar durante el inicio de la causa. "Ni al momento de llamar al 911, ni al momento de comunicarle personalmente a los empleados policiales lo sucedido, fue Cortés objeto de una operación de inducción, coerción o apremio. Dicho de otro modo, esa noticia fue producto de la sola voluntad del nombrado, sin interferencia de terceros y menos aún, de los funcionarios policiales intervinientes", destacó Lozada respecto al primer punto. Por ello señaló además que "la situación pretendida por la defensa no ha sido tal ya que el acusado emitió voluntariamente una información que, a la postre, tan sólo sirvió para direccionar la investigación que entonces se iniciaba". Lozada también descartó la existencia de un presunto allanamiento ilegal del domicilio del acusado confirmando que "Cortés no solo convocó al personal policial para comunicarles que había dado muerte a la víctima, sino que voluntariamente, los hizo ingresar al domicilio en donde se hallaba muerta De la Cruz. De modo que no existió un allanamiento sino, en cambio; un pedido expreso para que el personal policial ingresara al interior de la vivienda". El querellante Ricardo Medrano apoyó la postura de la fiscalía. Finalmente, los jueces de la Cámara Criminal Primera resolvieron rechazar el planteo formulado por la defensa. El Fiscal de Cámara, Martín Lozada solicitó durante una audiencia realizada en el día de hoy, que se juzgue el homicidio de María del Carmen De la Cruz ocurrido entre el día 6 de octubre de 2015 y las 04.05 horas del 7 del mismo mes, en un domicilio de la calle Campichuelo de la ciudad de Bariloche. La Fiscalía le atribuye la autoría del hecho a Hernán Cortés. Según Lozada, en el mencionado domicilio, en el que residía la víctima, el acusado la atacó mediante una golpiza y la ahorcó hasta asfixiarla y causarle la muerte. Consta en la acusación que Cortés venía acosando a De la Cruz con el objetivo de mantener con ella una relación sentimental o de pareja; a la cual la víctima se negaba. Durante la audiencia se trató la nulidad interpuesta por el defensor de Cortés, quien planteó que al momento de su detención se violó la garantía según la cual "nadie está obligado a declarar contra sí mismo" y se incurrió, asimismo, en una "allanamiento ilegal de su domicilio". Ambos planteos fueron rechazados por Lozada, quien sostuvo que ninguna de ambas circunstancias tuvieron lugar durante el inicio de la causa. "Ni al momento de llamar al 911, ni al momento de comunicarle personalmente a los empleados policiales lo sucedido, fue Cortés objeto de una operación de inducción, coerción o apremio. Dicho de otro modo, esa noticia fue producto de la sola voluntad del nombrado, sin interferencia de terceros y menos aún, de los funcionarios policiales intervinientes", destacó Lozada respecto al primer punto. Por ello señaló además que "la situación pretendida por la defensa no ha sido tal ya que el acusado emitió voluntariamente una información que, a la postre, tan sólo sirvió para direccionar la investigación que entonces se iniciaba". Lozada también descartó la existencia de un presunto allanamiento ilegal del domicilio del acusado confirmando que "Cortés no solo convocó al personal policial para comunicarles que había dado muerte a la víctima, sino que voluntariamente, los hizo ingresar al domicilio en donde se hallaba muerta De la Cruz. De modo que no existió un allanamiento sino, en cambio; un pedido expreso para que el personal policial ingresara al interior de la vivienda". El querellante Ricardo Medrano apoyó la postura de la fiscalía. Finalmente, los jueces de la Cámara Criminal Primera resolvieron rechazar el planteo formulado por la defensa. RSS feed Comments