Así lo indica un esclarecedor documento producido por el Centro de Estudios de la Patagonia (CEP) bajo el nombre " Mujer y trabajo, otro mapa de la desigualdad en Río Negro". El Centro de estudios, presidido por el diputado nacional Martín Doñate, produjo un detallado informe que da cuenta de la desigualdad de género en la provincia de Río Negro. Mientras hace unos meses el CEP alertó sobre preocupantes cifras acerca de la violencia que sufren las mujeres rionegrinas, en esta ocasión se propuso visibilizar las grandes desigualdades que aún persisten en el mundo laboral. Según se desprende del informe, con cifras oficiales, para el tercer trimestre de 2016, el 69% de desocupación en Río negro es femenina, situación que da cuenta de un gran deterioro del empleo de las mujeres en la provincia, sobre todo en el último año. Al respecto, el diputado nacional Martín Doñate sostuvo que: "el 8 de marzo ya no será una fecha cualquiera. A partir de este inmenso movimiento que han generado las mujeres, quienes tenemos responsabilidades públicas nos vemos obligados a doblegar esfuerzos para terminar con las históricas desigualdades laborales y la violencia ejercida sobre la mujer". Y continuó: "Este 2017 construiré una agenda parlamentaria en ese sentido. Debemos trabajar en una "Ley de Cuidados" que regule y contemple la actividad y realidad de las mujeres puesto que, tal como lo dice el informe del CEP, las rionegrinas invierten el doble de tiempo que los hombres en el trabajo doméstico no remunerado, eso hace que aquellas mujeres que trabajan 8 horas diarias en realidad tengan una jornada de 12 o más horas si se incluyen las tareas del hogar y el cuidado". El minucioso informe, trabajado por las licenciadas Susana Yapert y Celeste Ratto del CEP, pone de manifiesto la gran desigualdad que persiste entre hombres y mujeres cuando se estudia el mundo laboral en Río Negro. Datos oficiales dan cuenta de que esta inequidad incumple el mandato constitucional que brega por igual remuneración por igual tarea. Las mujeres perciben entre un 30 y un 40 % menos en promedio; y la subocupación y precarización laboral entre las mujeres es sostenida. Estos datos se extienden cuando se estudia el empleo estatal. La mayoría de los espacios de toma decisiones en la provincia y en la ciudad más poblada, Bariloche, están abrumadoramente ocupados por varones. Ponderado por niveles de jerarquía, los hombres ocupan el 75% de los puestos de toma de decisión frente al 25% de las mujeres que se concentran en las partes más baja de la pirámide, en subsecretarías o direcciones. En cuanto a las intendencias de la provincia sólo el 10% son ocupadas por mujeres. De las 39 localidades de la provincia que eligen intendente, sólo 4 tienen intendentas mujeres. Esto es 1 mujer intendenta cada casi 9 hombres intendentes. Por otra parte, el informe de Yapert y Ratto, indica que cerca del 30% de los hogares rionegrinos tiene como jefa de familia a una mujer. Esta situación se ve agravada con índices que revelan que Río Negro es la provincia de mayor número de embarazo en la adolescencia de la Patagonia, con variaciones zonales que van del 20 al 30% de su población. Nacen por año, 50 bebés de mamás de menos de 14 años. La mitad de las madres jóvenes no tiene empleo remunerado ni estudia. A la presentación del informe, Doñate agregó que "insistiré también con mi propuesta para que los partidos políticos asuman la responsabilidad de quitar de sus listas a todos aquellos que tengan denuncias o antecedentes de violencia doméstica o sobre las mujeres", concluyó.