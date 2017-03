Llegó a Bariloche el Nacional de Futsal AFA

Con la presencia de 20 selecciones de todo el país, y de cara a la conformación de la Selección Argentina que competirá en los Juegos Olímpicos 2018, se lanzó hoy el Torneo Nacional de FutSal AFA para selecciones provinciales juveniles Bariloche 2017. Se extenderá hasta el 12 de marzo, con partidos en los gimnasios municipales Nº 1 y 3. Este lunes en la Sala de Prensa del Palacio Municipal, se presentó en conferencia de prensa esta importante competencia, cuya primera edición se realizó el año pasado en San Juan. El evento es organizado por el Departamento de Futsal de la Liga de Fútbol Bariloche, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes municipal, la Secretaría de Deportes provincial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Comité Olímpico Argentino. “Este es un evento realmente importante para Bariloche en materia futbolística, para nosotros es un honor tener en la ciudad a estas 20 delegaciones de fútbol de salón femenino y masculino en la categoría Sub 17”, señaló el subsecretario de Deportes municipal Daniel Ljungberg, y valoró la oportunidad que esto representa para los jóvenes deportistas locales, que podrán mostrar su juego al Comité Olímpico para jugarse la oportunidad de integrar las selecciones masculina y femenina que Argentina llevará a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. De hecho, hoy estuvieron presentes Esteban Pizzi —preparador físico de la Selección Argentina— y Pablo Zechillo —instructor de árbitros de Futsal de AFA—, que participarán de todas las actividades del Torneo, que hoy comienza con el sorteo de zonas entre las delegaciones masculinas y femeninas de distintas ciudades de Buenos Aires, Área Metropolitana, Formosa, Neuquén, Tierra del Fuego, San Juan y Río Negro. Mañana comienzan los partidos, que se extenderán hasta las semifinales y finales que se jugarán el fin de semana en los gimnasios municipales Nº 1 (Elflein y Ruiz Moreno) y Nº 3 (Santiago de Chile y Bailey Willis). “Esto es parte del desarrollo del programa 2018 de los Juegos Olímpicos, ya que en el 2015 se confirma que el Futsal iba a ser un deporte olímpico, y se organizó el primer nacional el año pasado en San Juan —contó Pizzi—; allí Río Negro asistió con delegaciones masculinas y femeninas y se acordó la posibilidad de hacer aquí este torneo que hoy es una realidad”. Además, el preparador de la Selección remarcó el carácter federal que se busca dar a la promoción de este deporte: “Hace cuatro años empezamos a visitar varias ciudades de distintas provincias de nuestra querida Argentina, ya que considerábamos que el futsal de AFA estaba muy centralizado en Buenos Aires, y nuestra idea era llevarlo a todo el país, era una cuenta pendiente que tenía la Selección Argentina el poder federalizarse y elegir sobre 40 millones de habitantes y no solamente entre los que viven en Capital y Gran Buenos Aires”. También estuvieron presentes en el lanzamiento Diego Aranés y Horacio Fuentes, del Departamento de Futsal de la Liga de Fútbol Bariloche. Aranés agradeció especialmente “a Daniel Ljungberg y al intendente Gustavo Gennuso que nos ha apoyado en estos momentos en que nos interesamos en ser parte del proyecto de la Selección Argentina y del Comité Olímpico para buscar jugadores con talento en el interior, que ha estado tan olvidado por las grandes disciplinas”, y contó que “ya jugadores masculinos y femeninos preseleccionados para las selecciones olímpicas, donde tienen las mismas posibilidades que todo el resto y estamos apoyándolos para que puedan ser parte de los equipos que nos van a representar en 2018”. Fuentes, a su vez, destacó que “es un gusto tener representantes de todo el país en nuestra ciudad y para practicar el deporte que nos apasiona. Es un evento muy importante, donde se está buscando el profesionalismo, y poder traer una competencia de este tipo a nuestra ciudad y que nuestros chicos y los de todo el país puedan vivir esta experiencia no tiene precio”. RSS feed Comments