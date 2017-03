- Lunes 6, 10 hs Conferencia de prensa en el Centro Administrativo -Martes 7, 17 hs Festival “La tierra tiembla” en La Llave - Miércoles 8, 17hs MARCHA desde LA LLAVE AL CENTRO CÍVICO - Viernes 10, 21 hs Película en Bibilioteca Aimé Paine de Virgen Misionera y en Instituto de Formación Docente. La iniciativa cuenta con la adhesión de más de 50 países y Argentina no es la excepción. En el Marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se levanta la consigna “Nosotras Paramos” y se programan marchas en cada ciudad. En Río Negro se marchará en las ciudades de Bariloche, Viedma, General Roca ( Fiske Menuco), Allen, Cipolleti y el Valle Medio. “Es urgente que se declare la emergencia en violencia contra las mujeres”, sostuvo la abogada y militante de Mala Junta Marina Schifrin. “Es urgente porque hasta que no se reconoce la gravedad de lo que está pasando la provincia sigue sin destinar un solo peso del presupuesto que está previsto para la protección integral de la mujer como pasó en todo el 2016”,sostuvo. Por otra parte la referente de Mala Junta señaló que existe sólo una casa refugio para la mujer en toda la provincia y que los consejos municipales de la mujer están desintegrados en la mayoría de las ciudades de Río Negro, salvo Viedma, municipio que eligió a las integrantes del mismo consejo el pasado 4 de marzo. “Por otra parte no podemos dejar de señalar que los mismo diputados del bloque Juntos Somos Río Negro que rechazan el avance en comisiones del proyecto de ley de emergencia, son los mismos que apañan a Rubén López”, remarcó. El legislador del bloque JSRN y sindicalista López está imputado - junto a Luis Abramovich - por abuso sexual con acceso carnal agravado. Diferentes organizaciones y el concejo deliberante de Bariloche se pronunciaron exigiendo el Desafuero de López, sin embargo el legislador obtuvo la adjudicación de una licencia y fue designado en tres comisiones legislativas durante la primera sesión del año (1 de marzo). RSS feed Comments