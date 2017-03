Personal del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) radicó una denuncia policial para el desalojo de terrenos ocupados ilegalmente ubicados en calle 25 de Mayo y Elordi. La radicación de la denuncia tuvo como fin poner en conocimiento a las autoridades judiciales la irregular situación, ya que en ese lugar existe una ocupación ilegal donde en el terreno se encuentra en construcción una vivienda de 6x8, con un andamio al costado y la misma todavía no tiene techo. Es importante mencionar que en el lugar no se encuentra gente viviendo; sino que sólo está en proceso de construcción. Si bien son terrenos pertenecientes a Nación, se encuentra avanzadas las negociaciones por parte del Ejecutivo Municipal para que las mismas pasen al municipio local. Desde el IMTVS se recuerda la recomendación y sugerencia de no dejarse engañar por quienes lucran con una necesidad real que padece gran parte de quienes no pueden acceder a una vivienda y un techo digno para su familia. RSS feed Comments