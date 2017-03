Congreso UnTER:Rechazo propuesta salarial, Paro de Mujeres y No a la implementacion de la ESRN

Con la presencia de congresales de todas las seccionales, el viernes 3, culminó la sesión del Congreso de UnTER en Villa Regina, que había pasado a cuarto intermedio el miércoles 22 de febrero. Luego de un extenso análisis de la situación nacional y provincial se definieron las acciones a seguir en el marco del Paro Nacional Docente para los días 6 y 7 de marzo. Paro de Mujeres para el 8 de marzo y ratifica el mandato de Jacobacci de realizar todas las acciones necesarias para la No implementación de la ESRN en 2017. En el marco del paro Nacional de 48 hs. definido por Congreso de CTERA, que determina un No Inicio del Ciclo Lectivo, se decidió unificar acciones con otros sindicatos, realizar una marcha en conjunto con ATEN el día 6 de marzo, en el Puente Carretero de Río Negro y Neuquén. Mientras que el martes 7, se convoca a actividades locales con otros sectores sociales y sindicales bajo el lema “por educación y producción”. También se acordó Impulsar la realización de una marcha federal para lograr la reapertura de paritarias nacionales sin techo y con respeto de la Ley de Financiamiento Educativo Nacional. Una de las definiciones más importantes por su particularidad y que marca un hito histórico, se votó un Paro de Mujeres por 24 Hs. para el día 8 de marzo, en el marco del Paro Internacional bajo la consigna “produzcan sin nosotras” y que en nuestro país, además propone adherir bajo el lema “Ni una menos”. En lo salarial, se resolvió rechazar la irrisoria propuesta salarial del 14 % planteada por el gobierno en la paritaria del 3 de marzo y exigir una nueva convocatoria con una propuesta salarial del 35%. Se resolvió no impedir las asambleas de interinatos y suplencias del nivel medio previstas para el 13 y 14 de marzo. Además de convocar al Plenario de Secretarios Generales en Sesión Permanente. RSS feed Comments