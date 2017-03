Bariloche, 2 de marzo de 2017.- La política de la Universidad Nacional de Río Negro respecto a la creación de Unidades Ejecutoras de Investigación iniciada desde fines de 2015 y puesta en marcha durante 2016 ha generado algunos impactos de mucha importancia. “Es necesario mostrar fehacientemente a la sociedad que el progreso científico es alcanzable por parte de nuestros jóvenes; que ésta es una meta alcanzable, indispensable para el país y gratificante para quien la desempeña. Más aún en tiempos donde se pone en duda su valor o a veces hasta el de un título y de los conocimientos, habilidades y oportunidades que ello conlleva. No caben dudas del papel que la Universidad Pública juega en ello”, sostuvo el vicerrector de la Sede Andina, Roberto Kozulj, a modo de reflexión sobre los logros paso a paso que suele proponer a los ingresantes a esta casa de altos estudios. Es que 2016 fue el primer año de existencia del Instituto en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD). Sin embargo, los investigadores que allí trabajan han obtenido importantes reconocimientos. “Más allá de los logros personales, lo generado el año pasado es muy importante para el instituto y para toda la Universidad”, explica Lucas Garibaldi, director del IRNAD y docente-investigador de la UNRN y del CONICET. Garibaldi en conjunto con otros investigadores consiguieron el año pasado la publicación de tres de sus trabajos en las más importantes revistas científicas del mundo: Science, Nature y PNAS. Las publicaciones tuvieron que ver con el tema de investigación que desarrolla el IRNAD: la importancia de salvaguardar a los polinizadores silvestres para cuidar la biodiversidad y nuestra calidad de vida (ver notas publicadas Las pequeñas explotaciones agrícolas se benefician con diversidad de polinizadores y Cuando la ciencia vuelve a las fuentes para cuidar la biodiversidad). El tema de la producción sustentable de alimentos, fuertemente ligada a la conservación de polinizadores, según lo demostrado en estos trabajos, ha llamado la atención del Congreso de la Nación. En junio pasado la cámara alta declaró “de interés de este Senado el trabajo realizado por el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Lucas Garibaldi”, luego de haberle entregado un mes antes un Diploma de Honor por su actividad académica y sus investigaciones científicas. La cámara baja ya había resuelto respaldar la investigación. En mayo de 2014 resolvió “declarar de interés y beneplácito a la investigación denominada “Wild pollinators increase crop fruit set regardless of honey bees” (Polinizadores salvajes aumentan cosecha de fruta independientemente de las abejas melíferas), realizada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que fue calificado como “El descubrimiento del año” por la publicación científica francesa La Recherche”. Esa validación de La Reserche fue otro de los logros conseguidos por el investigador, quien trabaja en la UNRN desde 2011. Esta investigación también fue dos veces ternada en la categoría Mejor trabajo de investigación del Premio La Nación-Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria 2015 y 2016 y Garibaldi fue distinguido por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Sección de Ciencias Químicas, de la Tierra y Biológicas, en el área Ciencias Biológicas, con un Premio Estímulo, en 2015. Este tipo de investigaciones redunda en mejor docencia y mejor formación de los estudiantes, incluso de grado. Por ejemplo, una estudiante de segundo año de ingeniería ambiental fue primera autora de una publicación. Fiorella Laco Massone publicó el artículo “Declaración de la Asociación Estadística Americana sobre la significancia estadística y los valores-P” en The American Statistician. Estas gratificaciones son las que permiten que nuestra universidad siga creciendo, apostando por consolidar grupos de trabajo con trayectoria, apoyando a la investigación de calidad y generando conocimiento para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. RSS feed Comments