Bariloche se prepara para el 8M

Bajo la consigna "si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras", las mujeres organizadas de Bariloche preparamos un cese de actividades para el 8 de marzo. EL 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, recordamos a las mujeres que fueron quemadas vivas en una fábrica textil de Nueva York. Este año no sólo las recordaremos, sino que además se intentará que el mundo tome conciencia de la violencia machista que pone en peligro la vida de las mujeres y de todas las identidades disidentes cada día. En lo que va del 2017, al menos 57 mujeres fueron asesinadas de manera violenta. Los femicidios lesbicidios, travesticidios y transfemicidios, son la forma más trágica y salvaje que asume la violencia machista y patriarcal, pero a diario se encuentran noticias de violaciones y de abusos de poder, y machismos cotidianos. Pero esto no ocurre solamente en nuestro país. El informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en octubre de 2016 indica que en América Latina, en promedio son asesinadas 12 mujeres por día por violencia de género. La violencia machista está instalada en el mundo y las mujeres, unidas, están planteando una medida común: un Paro Internacional de Mujeres. Mujeres de 40 países ya se sumaron a la convocatoria. La propuesta para el 8 de marzo es EL PARO en los trabajos que se realizan adentro y afuera de los hogares. Esto es: no trabajar en los puestos en donde nos pagan y no trabajar en las actividades que no tienen remuneración, como es el trabajo adentro de los hogares. La apuesta política de esta lucha busca mostrar el lugar preponderante que ocupamos las mujeres en la producción y la reproducción de la vida en sociedad. En Bariloche se conformó una mesa para organizar el 8M. Está constituida por organizaciones, sindicatos, mujeres y feministas autogestionadas que luchan contra el machismo en todas sus formas. Por el momento, los sindicatos que acercaron adhesiones al paro son: CTA Río Negro, CGT Zona Andina, SOYEM, SITRAPREN (trabajadoras/es de prensa), CTERA, UNTER Bariloche, ADUNC y ADURN (gremios de trabajadoras/es universitarios) y el Sindicato de Amas de Casa. El Paro del 8M fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante Local, dando más amparo a las mujeres que decidan adherir al paro. La marcha se realizará el día 8 de marzo a las 17 hs, desde La Llave hasta el Centro Cívico. ¿Cómo sería un mundo sin mujeres? El 8 de marzo las mujeres no cocinamos, no lavamos, no planchamos, no cuidamos, no concurrimos a nuestros empleos pagos. Las mujeres PARAMOS Y MARCHAMOS. Convocan: Red de Géneros, Mala Junta, Colectivo Al Margen, Bachillerato Popular, Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Multisectorial contra la Represión Policial, Centro de Estudios Patagonia, Científicxs y Universitarixsautoconvocadxs, Red por la Identidad de los Lagos del Sur, Comité por la Libertad de Milagro Sala, MTR, Centro de Educación Popular Antonio Alac, Patria Grande, Nuevo Encuentro, Resistiendo con Aguante, Defensoría del Pueblo Bariloche, Corriente la Colectiva RN, Partido MILES TTT, ENPLURAL, SOYEM, Frente de mujeres de La Cámpora, UNTER Bariloche, CTA Río Negro, Sindicato de Amas de Casa, Grupo "El otro", Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche.