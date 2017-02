Los cambios más importantes de la política mundial los ha realizado el pueblo unido. El pasado 25 y 26 de febrero, en medio de un ataque mediático sistemático al concepto de militante como si fuera una mala palabra, unas 350 personas “militantes” de 20 agrupaciones pertenecientes al Campo Nacional y Popular, se dieron cita en Las Grutas para llenar de sentido y acción el primer Plenario del Frente Ciudadano Río Negro. Las palabras que más se aplaudieron fueron “Unidad” y “Construcción Colectiva”. En el primer tramo del Plenario durante toda la tarde del sábado 25 de febrero, hubo un intenso y enriquecedor trabajo en comisiones con una participación de 150 militantes, que concluyó con una serie de ejes programáticos en diversas áreas, cuyo resumen se adjunta al final de este comunicado. Entre los rasgos más destacados de los trabajos por comisión resalta la reivindicación de un Estado Presente, en cada tema debatido (salud, seguridad, medio ambiente, educación, producción y otros) el eje transversal que une los criterios es la activa presencia del Estado provincial y nacional para favorecer de manera igualitaria e inclusiva a la población, promover la producción regional protegiendo también el medio ambiente. Cada agrupación asume el compromiso de replicar en su localidad, las líneas de trabajo consensuadas del Frente Ciudadano, su concepto de unión y acciones. El Plenario concluyó con un acto en la Plaza Luis Piedrabuena de Las Grutas el Domingo a las 19hs, bajo una tormenta que avanzaba y una lluvia que aceleró el final del acto, el kirchnerismo demostró que está presente en el pueblo con un público que superaba las 350 personas, hubo destacadas presencias de referentes de todas las organizaciones participantes que suman ya más de 20 agrupaciones, pero quienes tomaron la palabra fueron el Ex Ministro de Defensa Agustín Rossi, Carmela Moreau de MNA Forja y Jorge Kreynes, Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Agustín Rossi exhibiendo una remera del Frente Ciudadano Rio Negro, sentenció que estamos sufriendo un ataque mediático que busca generar antipolítica en la población, enfatizó que “Lanata no te va a pagar la luz, Leuco no te va a llenar la heladera”. Una ola de aplausos acompañó la frase “hoy se ve mas kirchnerismo en el pueblo que en los dirigentes” e invitó a sumar gente dialogando, generando debates, “hay que volver a enamorar al pueblo, tenemos un pueblo generoso que perdona errores pero lo que no perdona son las traiciones” – nuevamente la multitud presente estalló y entre los gritos se oía el nombre de Pichetto claramente. Aclaró que el actual gobierno tiene como objetivo descalificar el ejercicio de la política para dejarle el camino liberado a las corporaciones, está claro que “cualquier argentino puede ser presidente de la Nación, pero ninguno será presidente de Techint” – manifestó. Entre sus varias menciones hacia los ex presidentes Nestor Kirchner y Cristina Fernandez, recordó la frase de Nestor “somos propietarios de nuestra verdad relativa” nuevamente refiriéndose al ataque mediático. Para finalizar sus palabras invitó a todos los presentes a seguir el concejo de Cristina Fernandez de Kirchner: “debemos generar una oposición con vistas electorales, buscar un denominador común, basado en las coincidencias que nos unen para interpelar a un gobierno neoliberal que actúa en contra de los argentinos, hoy la oposición a veces parece un oficialismo bis”, entre los aplausos del final Rossi reforzó que “Nestor nos invitó a soñar, soñamos y el sueño sigue siendo posible”. La lluvia apuró el cierre del acto pero el “Vamos a Volver” y los bombos acompañaron a las banderas que flameaban con fiebre de participación ciudadana. Distintos referentes y organizadores confluyeron en la idea de que el Frente Ciudadano es una construcción amplia e inclusiva, y que de ninguna manera intenta ir en desmedro de otra fuerza política, sino mas bien recuperar la dignidad para todos los rionegrinos, y rescatar a la provincia de la grave situación en que se encuentra. Respecto de las candidaturas, manifestaron que este es un momento de construcción colectiva y ya habrá oportunidad de dar ese debate con todos los compañeros que tienen legítimas aspiraciones y que son muchos. “Ahora es momento de dar el debate político y en eso se ha centrado el eje de este plenario” – enfatizaron. El Frente Ciudadano Río Negro se manifiesta como un espacio participativo, abierto y plural, convocando a más agrupaciones del Campo Nacional y Popular a sumarse. Cuentan con un facebook donde se pueden seguir sus próximos eventos: Frente Ciudadano Rio Negro. RSS feed Comments