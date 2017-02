El legislador Jorge Vallazza presentó un Proyecto de Adhesión a la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de Terapia Ocupacional por parte de la Provincia de Río Negro. Hasta este momento, los Terapistas Ocupacionales son considerados por la Ley N° 3.338, sancionada el 1999 como una actividad de apoyo y no como una Profesión de Salud como realmente es considerada a nivel mundial, ocupando en muchas situaciones posiciones laborales con cargos de idóneos y no reconociéndose los alcances e incumbencias de su título profesional. Este proyecto busca que sean reconocidos como profesionales plenos en sus alcances e incumbencias. Los Terapistas Ocupacionales son profesionales que brindan servicios a personas de diferentes grupos etarios (desde niños hasta adultos mayores) que al presentar situaciones de estrés, enfermedad, discapacidad y/o disfunciones ven afectado su desempeño ocupacional, su calidad de vida, y por consiguiente su salud integral. El aumento de las expectativas de vida, la incorporación de nuevas tecnologías y la tecnificación de los procesos laborales genera la exclusión de las personas del circuito social. Las mismas requieren de una atención especializada a fin de desarrollar destrezas, habilidades y capacidades que les posibiliten reposicionarse ante nuevas situaciones, mejorar su capacidad funcional, la calidad de vida y alcanzar el máximo grado de autonomía personal, más allá de que la persona presente o no una discapacidad; y que sea complementaria de otras disciplinas. La Terapia Ocupacional busca entonces, transformar la mirada del paciente enfermo a la de un sujeto con derechos y obligaciones, ampliando el espacio de intervención del equipo de rehabilitación para colaborar con su familia, en su ámbito laboral y o bien en todos sus ámbitos de desempeño. Como parte del equipo interdisciplinario en salud es el que acompaña y contiene en su reincorporación plena a la vida en sociedad de la persona. Este proyecto busca entonces reconocer la labor de los Terapistas Ocupacionales, destacando la amplitud de intervenciones en el campo educativo, sanitario (rehabilitación física, salud mental), laboral, judicial, socio-comunitario. Es por ello que se propone adherir a la Ley Nacional de Terapia Ocupacional (N° 27.051) aprobada en el año 2014 que reconoce aspectos fundamentales asociada a esta disciplina. La propuesta de Adhesión a la Ley Nacional del Ejercicio Profesional de los Terapeutas Ocupacionales, Terapistas Ocupacionales y Licenciados en Terapia Ocupacional (trámite parlamentario 0053-2017), responde a una necesidad de establecer una marco regulatorio apropiado al crecimiento de esta profesión, acorde con el crecimiento de la demanda de esta profesión en nuestra provincia. RSS feed Comments