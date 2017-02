Santos Rueda se quedó por segunda vez con la Non Stop El atleta y físico Gabriel Santos Rueda, llegó nuevamente en primer lugar a la meta de la 4 Refugios Mountain Hardwear, en la modalidad, Non Stop. En segundo lugar llegó Charly Galosi, y en damas, la primera fue Tania Díaz Slater. En la Clásica, el primero fue Jesús Romero. También se corrieron la 3 refugios y la 4 Kids. Después de la premiación se festejó el Carnaval. Una vez más Gabriel Santos Rueda, oriundo de Salta y residente en Bariloche, llegó en primer término a la meta de la Non Stop, mejorando incluso el tiempo que tardó en completar esta prueba el año pasado, logrando un tiempo récord de 6 horas, 36 minutos y 15 segundos. Al finalizar agradeció a su entrenador, Raúl Mansilla y destacó la emoción de haber alcanzado este resultado por segundo año consecutivo. Manifestó que el año pasado tardó más tiempo debido a que no conocía pero "este año lideré, estoy muy contento". Afirmó que "por suerte siempre tuve ganas de seguir corriendo muy fuerte", por lo que no identificó ningún lugar como más complicado. Finalmente sostuvo que "es una gran carrera que me dio mucha alegría el año pasado y me abrió muchas puertas en lo deportivo, una carrera fantástica". Charly Galosi fue el segundo en llegar y el primero en su categoría y dijo estar muy feliz. "Pasan los años y es una carrera emocionante", afirmó y aseguró que su pasión es "llegar y disfrutar la montaña". Destacó haber podido correr sin inconvenientes, dado que "vengo arrastrando lesiones varios años". Al ser consultado por la dificultad de la carrera, reconoció que "la dificultad técnica la tengo resuelta, porque es mi fuerte, pero me apretó mucho el sol; la subida al López en contramano fue la más desgastante físicamente, me costó mucho desde Laguna Negra al López por el calor". Insistió en que el sol estuvo muy hostil pero resaltó estar feliz por haberla corrido. En la 4 Refugios Clásica el primero en llegar fue Jesús Romero, seguido por Raúl Mansilla y Ramiro París. En damas, la primera fue María Florencia Gartner, de El Bolsón; seguida por Romina Alberton de Esquel. Por primera vez se corrió la 3 Refugios, que unió el Frey, Jakob y Laguna Negra. El primero en llegar fue el barilochense Guillermo Sympson, en poco más de siete horas; seguido por Adolfo Sebastián De Oliveira Alcalde, a tan solo 14 minutos con 4 segundos. En tercer término llegó a la meta Eduardo Manrique. En Damas, la primera en llegar fue Adriana Mansilla, de Villa Regina. Una vez más se llevó a cabo la 4 kids, no competitiva, para los más chicos. Participaron más de 80 corredores. Los chicos, hasta seis años, hicieron un recorrido simbólico por los 4 Refugios, realizando distintas actividades, como apagar un fogón o tirar basura a un tacho. Los más grandes subieron al cerrito La Cruz en Colonia Suiza. Fue una verdadera fiesta y al finalizar comieron un pancho y recibieron su medalla. Desde el Club Andino resaltaron que en pocos días estaban todos los cupos de la carrera cubiertos y destacaron que el objetivo no es sólo llegar sino disfrutar de la naturaleza y la montaña. "Es una forma de que la gente conozca y se acerque a la montaña, que es la razón de ser de nuestra institución", expresó la gerente del club, Berta Sebastian. Desde la Subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche agradecen a la Comisión de Auxilio, siempre presente; y a los sponsors que hacen posible el desarrollo de esta tradicional competencia: Mountain Hardwear, Scandinavian, Turisur, Chocolates Del Turista, Catedral Alta Patagonia, Gyra.com, Gatorade, Teleférico cerro Otto, Cerveza Konna, 89.1 FM Bariloche, Casa Elvira, Aerolíneas Argentinas, Ministerio de Turismo de la Nación, Ministerio de Turismo, Cultura y deportes de la Provincia de Río Negro, Emprotur, Municipalidad de Bariloche, Bariloche Bureau, Parque Nacional Nahuel Huapi y Policía de Río Negro. RSS feed Comments