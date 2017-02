Este jueves (23/2) personal de la Unidad 28 de la Policía de la Provincia de Río Negro procedió al desalojo de un predio municipal ocupado en inmediaciones del B° Vivero, cerca de la Cantera Municipal. El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) fue anoticiado la semana pasada de la irregular situación de 8 personas, en su mayor{ia hombres solos, por lo que se realizó la denuncia de tentativa de usurpación, daño y amenazas correspondiente. Vale recordar que estos terrenos pertenecientes a la Municipalidad no fueron loteados al representar una zona de riesgo y carecer del estudio de impacto ambiental correspondiente. Días atrás se produjo un incendio intencional en pastizales, y cuando bomberos voluntarios concurrieron al lugar fueron rechazados a pedradas; lo que motivó una denuncia por parte del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social. Por otra parte, también fue desactivado un intento de toma en la zona ubicada arriba de la Cantera, lo que representaba un peligro aún mayor. Los ocupantes, oriundos de Gral. Roca y arribados muy recientemente, esgrimieron que los terrenos habían sido comprados a un supuesto vendedor. En el lugar se encontraba instalada una casilla de 3X2mts2 y carteles indicatorios en las improvisadas parcelas. Desde el IMTVHS, además de citar a los mencionados para este viernes en la sede del Instituto (lo que no ocurrió), se procedió al desarme de la casilla con personal de cuadrillas municipales. No hizo falta la presencia de personal policial en este caso. El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social recomienda y sugiere no dejarse engañar por quienes lucran con una necesidad real que padece gran parte de quienes no pueden acceder a una vivienda y un techo para su familia. RSS feed Comments