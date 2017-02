Un femicidio cada 18 horas en lo que va del 2017, una madre, una hermana, prima, hija, compañera, una mujer menos cada 18 horas, será motivo suficiente para un Paro. La falta de política pública y la desidia de los gobiernos, Nacional, Provincial y Municipal hace que esta situación se vuelva, quizás, irreversible. Desde el momento que se decide cerrar unilateralmente en diciembre 2015 la Dirección de Equidad de Género de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, haciendo oídos sordos, características constante de este gobierno, al reclamo de las asociaciones y/u organizaciones del colectivo que se encuentran en la temática, sumándose al constante desguace del Estado y la falta de políticas transversales en la prevención, educación y contención de este tipo de problemática, son las que llevan a que esta situación en vez de estar cerca de la solución se transforme en una creciente preocupación para la totalidad sociedad.

La no respuesta del Ejecutivo Municipal a la cantidad de casos de violencia de género que se desarrollan en nuestra ciudad constantemente, de una política pública que englobe la problemática con toda sus aristas, solo siendo acompañante a las situaciones más graves o las que se llegan a denunciar, sin la posibilidad de abordar la problemática luego de la coyuntura de la situación, lograr una salida laboral, acompañamiento psicológico y solución habitacional.

De no contar con esta política obligamos a quien fue violentada a volver a ese hogar violento, ya que no le brindamos ningún tipo de herramientas para salir de ese vínculo tóxico. Y revictimizamos. Y entonces ¿por qué un paro? Para valorizar el trabajo invisibilizado que hacen, que construye red, apoyo y estrategias vitales en contextos difíciles y de crisis.

Para defender y aferrarse a la vida, y vida no entendida exclusivamente como la falta de (asesinato), sino entendida como calidad de vida, la que involucra a todos y cada aspecto de la salud de la persona, psicológicos, económicos, físicos, sociales-culturales, etc, entonces cada una de las puertas que se cierran con respecto a cada una de las mujeres, se cierra la posibilidad a la VIDA, por lo cual el Ejecutivo Municipal es cómplice de la violencia de género, por acción u omisión, responsable de la desidia en la construcción de las políticas públicas. Ya no son suficientes las cada vez más multitudinarias marchas, los paros de horas para el debate conjunto de la sociedad, no ya no alcanza, no alcanza que nos sumemos al #NiUnaMenos en las redes sociales, en los medios masivos, no alcanza con visibilizar la problemática con carteles y entendemos que abrir el debate nos trajo hasta acá, al lugar en el que la violencia tiene nombre, donde el piropo se llama acoso callejero, donde según como te vestís es lo que estás pidiendo, NO ALCANZA, si quienes se encuentran encargados del resguardo de estas mujeres y la prevención de los hechos miran para otro lado, si quienes deben actuar con celeridad para impartir justicia, miran para otro lado, si quienes escuchan u observan violencia en la sociedad, miramos para otro lado, si los compañeros de trabajo, amigos, familiares y hasta desconocidos miramos para otro lado, no alcanza. ¿Sabemos si el paro alcanza? No, no lo sabemos.

Pero es una medida más para denunciar, para visibilizar, para exponer lo que viene sucediendo diariamente, quizás es poco, quizás es muy poco pero es un paso más. La sociedad que hoy se horroriza ante estos hechos es en muchos casos cómplice de este flagelo. Si hay algo que nos inculcó determinada época de la historia argentina es el “algo habrán hecho” como opción a mirar para otro lado. Nos apropiamos de la herramienta del paro porque son RECLAMOS URGENTES.

Quizás no sea suficiente, pero continuaremos buscando medidas para que dejen de matarlas/matarnos, este es un paso más y esperemos que sea el último, para que la noticia no sea que la violencia de género se cobró la vida de …. y van… Hoy desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales “SOYEM” decimos: No alcanza y miramos para adentro, entendemos que el problema radica en cada uno de nosotros. Que todas merecen sentirse libres de elegir cómo vestirse, de caminar por la calle sin miedo, de elegir la vida sin miedo a ser mujer.

Por eso que adherimos y convocamos al paro Internacional de Mujeres a realizarse el 8 de marzo, haciendo extensiva la convocatoria a todos los gremios y/u organizaciones que se quieran sumar, a discutir, a ser irreverentes ante quien no protege, defiende, cuida, precariza, estigmatiza o persigue a las mujeres.