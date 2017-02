Los músicos Anahí Rayen Mariluan, Leo Caracoche y Fernando Fornigo fueron invitados a participar de este evento de música internacional que se realizará en Lima del 23 al 26 de marzo, y además de un concierto en la ciudad de Cuzco. Antes de esto adelantarán parte del repertorio que presentarán con un recital este próximo viernes (24/02) a las 21 horas en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Entrada libre y gratuita. Bajo la iniciativa de la Subsecretaría de Cultura local fue declarada de interés social y cultural por el Concejo Municipal la participación de este trío de músicos patagónicos en el 3er Festival de Músicas de Altura (FIMA). La titular del área, Ana Geron junto a la cantora Anahí Rayen Mariluan invitaron a la comunidad a ser parte de este concierto del día viernes antes de que los músicos partan hacia Perú. “Los vamos a despedir en la Escuela de Arte La Llave, y también con esta conmoción interna de que artistas de nuestra localidad sean elegidos para participar en un festival de estas características”, manifestó la funcionaria. Por su parte, Mariluan convocó a acompañarlos en esta propuesta, “con la gran alegría de ser parte de este festival, un festival étnico de música de los pueblos, y música de las personas de esos pueblos, que nosotros vamos a representar como pueblo mapuche, en Lima del 23 al 26 de marzo y también la propuesta ha sido seleccionada para un concierto en el Cuzco del 27 al 29 de marzo”, agregó y adelantó que al retorno de este viaje también se volverán a presentar en la ciudad. Con relación a su música dijo “lo particular de esta propuesta es que soy compositora en mapuzungun, que es la lengua del pueblo milenario de este territorio de mar a mar. Soy música y compositora, lo que se escucha no es el canto tradicional, es algo nuevo, con instrumentos del pueblo mapuche, pero también se acompaña de la guitarra de Leopoldo Caracoche y Fernando Fornigo, lamien que ejecuta vientos”. El Festival Internacional de Música de Altura (FIMA) es organizado por la Asociación Arte de Altura. Se realiza en la ciudad de Lima y es una apuesta para incentivar la creatividad y el talento, y promover el reconocimiento de la música de montañas; como así también profundiza en diversas temáticas como el medio ambiente. “No hay música de montañas sin las montañas, sin el agua y sin la tierra. La relación entre entorno y cultura es profunda e innegable y la influencia de lo que nos rodea, en cuanto a los recursos que nos brinda y sobre los que edificamos, es lo que somos. La música es una de las expresiones más genuinas de la relación con nuestro entorno, con nuestro pasado y con las diversas maneras de ver el mundo”, manifiestan en la web oficial. Se realiza una convocatoria a nivel mundial, y de las propuestas solamente quedan 8 seleccionadas, una de ellas recayó en músicos de nuestra ciudad. “Es una alegría tremenda, porque pasar esta instancia no es fácil”, concluyó la cantautora, quien cuenta con dos discos editados Kisulelaiñ su primer disco solista (2015) significa No estamos solas y “Amulepe taiñ purrun” (que siga nuestro baile-2016). Además, un video clip de una de sus canciones “Mapu Kimun” obtuvo el primer premio en el Festival Audiovisual FAB2015 con dirección de María Manzanares y Bruno Osorio. En enero fue invitada por la Universidad de Jena, junto a los poetas Yenny Paredes, Jorge Spíndola y Sergio Mansilla y el escritor y periodista Adrián Moyano a ser parte de una gira por Berlín, Alemania; y posteriormente participó del Festival de la Voz en Chile Chico con Leopoldo Caracoche. RSS feed Comments