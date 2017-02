La legisladora del Frente Progresista, Daniela Agostino, manifestó que este año “es sumamente indispensable que se legisle en torno a la asignación y distribución en Río Negro de la publicidad oficial, ya que no solo es una asignatura pendiente, sino también dadas las actuales circunstancias económicas y financieras que atraviesa la provincia, una realidad insoslayable”. Recordó que junto a Jorge Ocampos, presentaron el año pasado un proyecto de ley sobre la distribución de la “publicidad oficial”, y que el bloque del oficialismo ni siquiera se dignó a tratarlo. Opinó “seguramente puede enriquecerse con el aporte de distintos actores y sectores, pero es un punto de partida para salir del actual limbo existente de discrecionalidad absoluta y manifiesta que existe en la provincia”. “En un año electoral como este, donde la publicidad oficial se incrementa exponencialmente, seguir dilatando el debate en torno a cómo se asigna y distribuyen en definitiva fondos que pertenecen a la ciudadanía en general, es continuar aceptando la existencia de un esquema que perpetúa prácticas no transparentes reñidas con el manejo del dinero público”, planteó la legisladora. Por otra parte, Agostino expresó que la necesidad de poner en debate el manejo de la publicidad oficial no solo obedece a una cuestión de transparencia sino también de gestión, y subrayó que “sí el propio gobernador de la provincia asegura que estamos en una emergencia, por la cual se anunciaron medidas de contención de gasto, excluir esta cuestión, es minimizar el propio diagnóstico de crisis”. Finalmente consideró que abordar la cuestión de la publicidad oficial este año “sería una prueba de madurez del sistema político de la provincia, ayudaría a que los medios de comunicación rionegrinos puedan tener un panorama previsible en la actual coyuntura económica, y que la ciudadanía perciba claramente cómo y en quiénes se gastan fondos millonarios”. RSS feed Comments