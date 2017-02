Un recital, cinco obras de teatro, siete espacios abiertos a la lectura compartida con más de 300 Pichi-Keche junto a sus padres, tíos y abuelos, fue el resultado de esta primera experiencia de un evento dirigido exclusivamente a los más chicos en Bariloche. Cinco días intensos llenos de satisfacciones y alegría. El sábado 18 de febrero, el grupo la Hormiga Circular, de Villa Regina, cerró el primer festival de teatro infantil Pichi Keche. La obra “Apurá la fruta” mantuvo a los pequeños espectadores -y no tanto- atentos a lo que propusieron estos tres actores, que recrearon una historia con personajes de su zona, el Alto Valle, pero con un mensaje final que involucra a todos. El cuidado de nuestra tierra, la importancia de fomentar la agricultura familiar y el derecho a la educación fueron las excusas que llevaron a crear estos personajes que calaron hondo en el corazón de los asistentes. “Como comisión organizadora estamos muy contentas con el resultado y esperamos que en las próximas actividades que propongamos se sumen más personas para disfrutar nuevas experiencias”, concluyó Silvia Perez Sisay, quien es parte del grupo que se propuso este gran desafío de hacer un festival donde los protagonistas sea el público infantil. Junto a ella estuvieron María Luján Hidalgo, Virgina Salamida, Cinthia Albanese, Fernanda Vera y Gonzalo Luis. La propuesta demandó un trabajo de varios meses, y con grandes expectativas, “sabíamos que en esta fecha, con los chicos aún de vacaciones, no iba a ser fácil la convocatoria, pero igual dimos el paso inicial, y tuvimos una respuesta de mucho afecto y reconocimiento, por parte de las familias y los protagonistas principales, la 'gente pequeña'”, agregaron desde la organización. Más de 300 niños y niñas pasaron por las funciones y por los espacios de lecturas como la Plaza Nilpi - que alojó esta novedosa experiencia de “Cuentos al Atardecer”- , y por las Bibliotecas Populares Carilafquen, Aimé Painé, la Biblioteca Pública Pte. Raúl Alfonsín, las librerías Uppsala y Cultura, y la Casa de Arte El Paico, donde se realizó el ciclo “Vení que te Cuento”. Allí se pudo reafirmar que la palabra compartida y las lecturas “siguen siendo momentos tan mágicos, que ninguna computadora, celular o televisión pueden reemplazar, y los pichi-keche agradecen con su ternura estos encuentros”, agregaron desde el festival. A la propuesta “Vení que te cuento” se sumaron muchos teatreros locales como Marcela Mohr, Jerónimo Zamora, Soledad Caracoche, Julio Benitez, Jorgelina Paravano, Fabiana Quintero, y se contó con la participación especial de Pablo Bernasconi, que prestaron su tiempo y voz para dar vida a distintos personajes de los cuentos leídos. “Tuvimos una apertura de lujo con La Maroma, Anahí Rayen Mariluan y Leopoldo Caracoche. Ellos comenzaron esta aventura con esas maravillosas canciones y con la conjunción de culturas y cosmovisiones que nos recuerdan que somos un pueblo intercultural, por eso también el nombre del festival Pichi-Keche, gente pequeña en mapuzungun”, aclararon las responsables. “Lo sucedido en la Plaza de Nilpi fue increíble. Junto con los niños y niñas pasearon y jugaron cocodrilos, brujas, piratas, dragones y dinosaurios, y no solo eso sino que hubo espacio para dibujar. Las siete "carpitas" de colores fueron como cápsulas donde la imaginación pudo volar libremente”, agregaron emocionadas. Le siguieron tres días a puro teatro con la propuesta de LV grupo de Danza con Y Pícaro Sueño? (Bariloche), Malabaryarte con Gran Circo Imprevisto (El Bolsón), el grupo Theatre de Route con In Tenebris Lumen -Una luz en las tinieblas- (El Bolsón), Sonia Esquivel con El Misterio Embotellado (Bariloche) y la Cooperativa La Hormiga Circular con su espectáculo Apurá la Fruta (Villa Regina) “Esperamos que el año que viene podamos continuar creciendo, trayendo nuevas propuestas, y que el teatro infantil comience a fortalecerse en nuestra ciudad, introduciendo a estos pequeños espectadores en un mundo donde la imaginación, la alegría y el juego no tengan límites. Lograr esas sonrisas que desbordan el corazón será nuestra guía para volver a apostar”, concluyeron. El evento fue declarado de interés cultural por el Concejo Municipal y contó con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de San Carlos de Bariloche, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro y más de trece sponsoreos locales. A modo de resumen las organizadores recordaron una frase que escucharon de uno de los niños que participó del festival y que compartió con su abuela “estoy emocionado, porque esto fue muy lindo". Esas palabras simples y sentidas fueron el cierre emotivo para esta gran aventura. RSS feed Comments