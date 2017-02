Esté sábado 25 y domingo 26 de febrero se llevará a cabo la 12 edición de una de las carreras calificada por corredores profesionales como la más “técnica en montaña” del país, organizada por la subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche. Hay más de 750 participantes inscriptos para este desafío en altura. Este año se agregaron dos nuevas categorías: uno y tres refugios. Este martes fue presentada en conferencia de prensa este importante evento deportivo que posiciona a nuestra ciudad en los más altos niveles de competencias del país y del mundo. Marcos Barberis, Subsecretario de Turismo y Producción del municipio destacó la organización por parte del Club Andino Bariloche como “profesional y es un orgullo tenerla en Bariloche”. Finalizó agradeciendo el esfuerzo y el aporte para la ciudad. Por su parte Daniel Ljunberg, Subsecretario de Deportes agregó que “a nivel deportivo es un producto interesante que convoca a más de 700 corredores de otras localidades, y además a todos los locales de excelencia y de renombre, es una carrera muy esperada desde lo deportivo”. Juan Pablo Pantano, de la Subcomisión de carreras del CAB calificó a la carrera como “la más importante, y técnica en montaña”. Anunció dos novedades como es la incorporación de dos categorías nuevas: un refugio y tres refugios, que se suman a las dos refugios, 4 Non Stop y clásica de dos días, y la 4 kids, para los más chicos. Por su parte Martín Raffo, también de la organización, manifestó que “los 4 refugios es una carrera esperada por todos los corredores de nuestro país y de otros lados”. Adelantó que para el año que viene se pondrá un nuevo desafío como es cambiar el recorrido, haciéndolo al revés del actual. La 4 Refugios es una carrera de trekking de montaña única con doce años de historia. Recorre algunos de los senderos más emblemáticos del Parque Nacional Nahuel Huapi con 6 formatos diferentes en distancia y tiempo que conectan los 4 refugios más importantes de los alrededores de Bariloche. Todo un desafío inolvidable para cualquier participante. No existe en la Argentina una competencia con un recorrido 100% de montaña como esta que permite a quienes la disputen disfrutar algunas de las vistas más imponentes de todo el parque nacional. Los corredores tienen la posibilidad de conectar los Refugios Frey, Jakob, Laguna Negra y Lopez ya sea en la 4 Refugios Clásica de dos días o en la 4 Refugios non stop en un solo día. Es sin dudas la competencia soñada por todo corredor de Trail running. Otra de las novedades con que contará esta edición será la transmisión en directo por la 89.1 FM Bariloche, el domingo, de 10 a 15 horas. Los tiempos pueden seguirse en la página de Cronometraje instantáneo (www.cronometrajeinstantaneo.com) . Se puede seguir el face de la carrera: Carrera 4Refugios CAB. Más información puede consultarse en http://www.cabcarreras.com.ar/carreras/4-refugios/ Cronograma Acreditaciones 1Ref, 2Ref, 3Ref, 4RefClásica y 4Non Stop: Día viernes 24/02/2017 en local Mapu, base del Cerro Catedral, de 12:00 a 20:00hs. En el momento de acreditarse es obligatorio presentar el apto médico, puede ser un certificado similar al que está en nuestra página: http://www.4refugios.cabcarreras.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/CERTIFICADO-MEDICO-cuatro-refugios-20172.pdf RSS feed Comments