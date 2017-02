El sistema digital de pago comenzó a regir a partir de esta mañana en Moreno entre John O'Connors y Onelli. Los automovilistas que estacionen en estas cuadras deberán abonar a través de las diversas modalidades electrónicas, o acercarse a algún punto fijo de venta. Desde este lunes 20 de febrero se incorporaron dos cuadras más al sistema de pago electrónico de Estacionamiento Medido. Abarca por calle Moreno entre John O'Connors y Onelli. La zona completa quedó determinada de la siguiente manera: Vice Alte O'Connor entre Onelli y Villegas Mitre entre John O'Connor y Onelli Frey, John O´Connor, Otto Goedecke y Onelli entre Vice Alte O`Connor y Mitre Moreno desde Beschtedt hasta Urquiza Beschtedt entre Moreno y Vice Alte O'Connor Palacios desde Moreno a Vice O´connor Rolando desde Moreno a Vice Alte O´Connor Vice Alte O´Connor desde Villegas a Quaglia Quaglia desde Moreno hacia Avda 12 de Octubre Urquiza, Independencia, Pagano, Libertad, Avda. San Martín desde Independencia al Km 1 de Avda Bustillo (Monolito) y calle España en su totalidad. Moreno, entre John O'Connors y Onelli. El horario que rige el sistema es de lunes a viernes, entre las 8 y las 20hs y sábados de 10 a 14 hs, con una tarifa de una (1) hora $ 10,00, dos (2) horas $ 22,00, tres (3) horas $ 36,00 y cuatro (4) horas $52,00. Las modalidades de activación del sistema son las siguientes: Método 1 - Estacionamiento Puntual 1. Estacione su vehículo 2. Diríjase a un punto de venta autorizado. 3. Solicite "Estacionamiento Puntual". 4. Indique su patente y el tiempo de permanencia (mínimo 1 hora) El punto de venta le entregará un comprobante consignando la patente, y su horario límite, que no hace falta dejar en el vehículo, ya que los fiscalizadores controlan los vehículos de manera on-line a través del sistema. Estos son los locales que se encuentran adheridos a la red de Puntos de Venta de Estacionamiento Medido: -”Kiosco Qadra” sito en la calle Mitre 770 -“El Manganga S.R.L” sito en la calle Mitre 389 -“Autoservicio Rosko” sito en la calle Mitre 674 -“Lo de Ciro” sito en la calle Moreno 480 -“Kiosco Mitre” sito en la calle Mitre 91 -“Kiosco Moreno” sito en la calle Perito Moreno 344 -“Ferretería Bariloche” sito en la calle Perito Moreno 146 -“Ferretería Bariloche” sito en la calle Vice Almirante O´connor 511 -“Kiosco Pipi” sito en la calle Rolando 268 -“Aequitas” sito en la calle Beschedt 272 Local 1 -“Kiosco Morena”, sito en calle Moreno 24 -“Kiosco Zipy”, sito en Palacios 266 -”Kioco Raihue II”, sito en calle San Martin 127, local 52. -”S.C.U.M” sito en Moreno y Villegas -“Secretaria de Turismo” sito en Centro Cívico -“Secretaria de Hacienda” sito en Mitre 531 (08:00 a 13:00) Método 2 – A través de su smartphone Adquiriendo crédito virtual, podrá estacionar utilizando su Smartphone. Para plataformas: Android Blackberry Windows Phone iPhone ¿Cómo funciona? Ingrese a https://bariloche.dat.cespi.unlp.edu.ar Regístrese por única vez, para esto seleccione el botón Regístrese y complete el formulario de registración, recibirá un correo electrónico con un link para activar su cuenta corriente virtual de estacionamiento medido. Diríjase a un punto de venta y adquiera crédito virtual de estacionamiento medido para su cuenta. Indique su nombre de usuario y el monto a adquirir. Se acreditará ese monto en su cuenta corriente virtual. Deberá descargar en su Smartphone la aplicación SEM Bariloche Descarga de SEM Mobile para Android Descarga de SEM Mobile para iPhone Descarga de SEM Mobile para Windows Phone Descarga de SEM Mobile para BlackBerry Ingrese a SEM Bariloche, con su nombre de usuario y su contraseña. Para iniciar estacionamiento: - Desde el menú principal, seleccione la opción Estacionamiento. - Indique su patente (formato 3 letras y 3 números, sin guión) Por ejemplo: AAA789 - AA123AA. - Seleccione el botón Iniciar Estacionamiento. La aplicación le brindará información acerca del estado del estacionamiento iniciado y su saldo. Nota: La aplicación recuerda la última patente, por lo tanto, si estaciona con el mismo vehículo no deberá indicarla. Si cambia de vehículo, recuerde ingresar la patente del mismo. Para finalizar estacionamiento: Desde el menú principal seleccione la opción Estacionamiento. Seleccione el botón Finalizar Estacionamiento. La aplicación le brindará información acerca del estado del estacionamiento finalizado y su saldo actualizado. La aplicación permite además consultar el saldo disponible, ver las últimas transacciones realizadas y conocer los puntos de venta autorizados. Método 3 – Estacionamiento vía web Ingrese a https://bariloche.dat.cespi.unlp.edu.ar Registrese por única vez, para esto seleccione el botón Regístrese y complete el formulario de registración, recibirá un correo electrónico con un link para activar su cuenta corriente virtual de estacionamiento medido. En este se le informará su N° de cuenta, dato que le será requerido al momento de cargar crédito. Diríjase a un punto de venta y adquiera crédito virtual de estacionamiento medido. Indique su nombre de usuario y el monto a adquirir. Se acreditara ese monto en su cuenta corriente virtual. Ingrese https://bariloche.dat.cespi.unlp.edu.ar, con su nombre de usuario y su contraseña. Para iniciar estacionamiento: Indique su patente (formato 3 letras y 3 números, sin guión) Por ejemplo: AAA789 - AA123AA. Seleccione el botón Iniciar Estacionamiento. La aplicación le brindará información acerca del estado del estacionamiento iniciado y su saldo. Nota: La aplicación recuerda la última patente, por lo tanto, si estaciona con el mismo vehículo no deberá indicarla. Si cambia de vehículo, recuerde ingresar la patente del mismo. Para finalizar estacionamiento: Seleccione el botón Finalizar Estacionamiento. La aplicación le brindará información acerca del estado del estacionamiento finalizado y su saldo actualizado. Para cerrar la sesión seleccione Salir. La aplicación permite además consultar el saldo disponible, ver las últimas transacciones realizadas. Método 4: a través de FACEBOOK O TELEGRAM Ingresá a los siguientes links para conocer la operatoria: Facebook Messenger: http://goo.gl/QwyMVd Telegram: http://goo.gl/ls2zAW Por consultas o reclamos podrán dirigirse al área de Estacionamiento Medido en el Palacio Municipal (Centro Cívico) 2° Piso, o comunicarse al teléfono +54 294 4424534 de lunes a viernes de 08 a 20 horas, o al mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla