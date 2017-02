El barilochense Cristian Almonacid se adjudicó la primera fecha del Circuito Nacional de Stand Up Paddle (SUP) y se coronó campeón del Circuito Patagónico de la disciplina al arribar en primera posición en la categoría Race Elite 10K del Patagonia Sup Race Llao Llao 10 K que se realizó este sábado en el mítico hotel Llao Llao, en aguas del lago Moreno, mientras que Yany Rosetti y Paola Gallego se quedaron con las competencias 5K en hombres y mujeres respectivamente. Almonacid logró un amplio margen sobre sus rivales e hizo valer su condición de local, sorteando con esfuerzo la inclemencia climática. Fue la primera de las cuatro ediciones en la que un representante local logra imponerse ante competidores de renombre provenientes de Mar del Plata, Chile, Buenos Aires, Paraná y otros destinos del país y el exterior. Almonacid empleó 1 hora, 16 minutos y 11 segundos para atravesar el circuito de 10K establecido por los organizadores y su victoria emocionó al numeroso público que disfrutaba de la competencia. Con el remo en alto y visiblemente conmovido por la hazaña, Cristian festejó el triunfo junto a su madre quien corrió a la línea de meta para felicitarlo por el resultado. “Fue una carrera muy dura de a ratos, pero supimos aguantar. Trabajamos mucho durante los últimos dos meses con condiciones climáticas similares a las de hoy” aseguró el ganador. “Estoy feliz y este triunfo se lo agradezco y dedicó a todo Bariloche, en especial a Patagonia Sup, Lax Sup Bariloche, Trilogy Valdivia, a mi familia y a todos los que me apoyan siempre. Es una sensación muy linda porque adentro del agua uno da todo y en ese momento te pasan muchas cosas por la cabeza que te llenan de fuerza” dijo. A partir de los buenos resultados obtenidos en las últimas competencias (además ganó las fechas en Neuquén y Villa la Angostura) el deportista anhela participar del próximo mundial, que se realizará en septiembre en Dinamarca. “Me incentiva mucho prepararme para ello, espero poder conseguir al apoyo necesario para seguir en el circuito nacional, lo que representa un gran esfuerzo, pero sería un verdadero orgullo representar a Argentina”. El paranaense Francisco “Pancho” Giusti secundó a Almonacid en la misma categoría y en tercer lugar arribó Mariano Rossini, de Mar del Plata. En mujeres, la campeona Juliana González retuvo el cetro y repitió el primer lugar de las ediciones anteriores en la categoría 10 K, seguida de Nadia Sartori (Buenos Aires) y la barilochense Natalia Zabaleta. Debido a las condiciones climáticas, los organizadores debieron modificar el cronograma establecido originalmente y reducir la categoría 7K All Around a 5K. En la misma el local Yany Rosetti se quedó con el primer puesto, aventajando a su coterráneo Matías de Borba y al correntino Diego Lemos por un extenso margen; mientras que en mujeres, la local Paola Gallego fue la más rápida en recorrer la misma distancia, seguida por Natalia Magni, también de Bariloche, y Victoria Reutemann de Mar del Plata. En lo que respecta al resto de las categorías, 3K All Around Amateur mujeres fue para las Barilochenses Catalina Mónaco y Patricia Prieto que llegaron en primer y segundo lugar, y Francisca Rehren de Chile que lo hizo en el tercer puesto. En tanto para el podio masculino, el neuquino Marcelo Vázquez se quedó con el primer puesto, seguido de Nicolás Candia y Rodolfo Acuña. En juveniles, Valentín Pastoriza (Buenos Aires) logró primero la meta, mientras que Luca Rosetti y Manuel Fasola de Bariloche lo hicieron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Por último, los más pequeños, compitieron en dos categorías: infantiles y minisupistas, en las que se coronaron las barilochenses Azul Beveraggi, Emma Bustos y el correntino Mateo Candia (infantiles), y Nicolás Magrini Bariloche Francisco García Biale y Valentino Rosetti (minisupistas), todos ellos de la ciudad anfitriona. Tras la etapa competitiva, la jornada continuó con actividades recreativas como Supsquatch, una carrera en equipos sobre tablas de stand up rafting. La cuarta edición del Patagonia SUP Race finalizó con la entrega de premios en el salón Bustillo del hotel, que al igual que el resto del día contó con la musicalización de DJ Komu. Balance positivo Agustín “Tincho” Palomeque, director de Patagonia Sup y uno de los organizadores del Patagonia Sup Race Llao Llao 10 K, expresó su satisfacción con el desarrollo de la cuarta edición de la competencia y aseguró que “el balance es muy positivo”. Dijo que “vivimos una edición diferente que estuvo caracterizada por el clima patagónico que le dio un condimento especial a la carrera, y que la hizo mucho más dura que las anteriores”. Destacó los buenos resultados que lograron los deportistas locales y afirmó que “es una gran satisfacción ver cómo el semillero local, nuestros representantes, van creciendo en el mapa nacional de la disciplina. Vemos como entrenan, se esfuerzan, participan en las fechas del circuito patagónico y ello nos llena de orgullo”. “Bariloche es un lugar mágico para el Stand Up Paddle” Así lo afirmó Juliana González, deportista de elite de la disciplina, quien se encuentra rankeada en el top 10 mundial. Lo aseguró en el marco de la cuarta edición de la Patagonia Sup Race Llao Llao, que se disputó durante este sábado en la costa del lago Moreno, y en el que se quedó con el primer puesto de la categoría Elite Mujeres. González participa año a año de esta competición que ya se ha instalado como un clásico para este novedoso deporte y que ha mostrado un crecimiento exponencial de adeptos y profesionalización. La primera fecha del Circuito Nacional de Stand Up Paddle tiene lugar en Bariloche desde hace cuatro años, y durante ella se disputa también una etapa del Circuito Patagónico. La competencia reúne cientos de deportistas que llegan de diferentes puntos del país y naciones vecinas, como Chile y Uruguay. “Es un evento especial porque viene gente de todos lados, pero también por la importancia del lugar y lo que significa para todos nosotros estar en este paraíso. Es un campeonato que no me pierdo nunca ni pienso hacerlo. Con mi familia nos programamos esta fecha como vacaciones y no solo como una competencia más”, aseguró Juliana. Respecto al destino, la deportista – tricampeona nacional y campeona Panamericana que ha competido en todas partes del mundo – aseguró que es uno de los lugares donde más se disfruta el stand up paddle. “El marco de Bariloche, su geografía, su paisaje, es tan imponente y tan mágico que la verdad remar en aguas tan cristalinas, profundas, rodeados de montañas y vegetación te genera una sensación muy placentera, es un disfrute total por más que estés en el medio de una carrera”, dijo. Durante la cuarta edición del evento, celebrado este sábado en Puerto Spiegel, Juliana alcanzó una vez más y cómodamente, el primer puesto en su categoría. “Es la primera vez que compito con neoprene por las condiciones climáticas, y fue todo un desafío por el viento, pero lo hizo más divertido”, sostuvo. Por último, la campeona y referente deportista aseguró que ya se prepara de cara al mundial 2017 que se celebrará durante septiembre en Dinamarca. "Vamos a dejar todo en el intento, si uno no da lo mejor no sabe hasta dónde puede llegar. El objetivo para el próximo año es seguir estando en el ranking 10 mundial y descubrir mis limites, básicamente", concluyó.