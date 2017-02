Este viernes (17/2) en las instalaciones de Hotel Cacique Inacayal se llevó a cabo el Taller de Planificación y Gestión Urbana, organizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el Ministerio de Obras Púbicas del Gobierno de la Provincia de Río Negro, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Participaron de la apetrura el intendente de la ciudad, Ing. Gustavo Gennuso; el Subsecretario de Planificación Territorial del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Fernando Álvarez de Celis, el Ministro de Obras Públicas de la Procincia de Río Negro, Arq. Carlos Valeri y Marcelo Ruival, Secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Bariloche. El objetivo del taller es compartir con los gobiernos nacional, provincial y local información, conceptos y herramientas prácticas para facilitar la planificación y gestión territorial, a fin de lograr un Plan de Ordenamiento Territorial, donde la planificación está al servicio de la ejecución y gestión. Participaron en los talleres, las áreas de planificación, áreas de ejecución de obras y áreas de gestión de forma de tratar la ciudad como un todo integrado, lo que permitirá crecer ordenadamente, localizar las inversiones públicas y privadas de forma adecuada y donde más se necesitan, establecer un plan de obras, solucionar las problemáticas existentes y potenciar aquellas cualidades que se encuentran desaprovechadas. Los talleres de planificación y gestión urbana son una de las herramientas, entre otras, disponibles para facilitar la realización de estos planes. La planificación integral de Bariloche, exige un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, en materia de infraestructura, servicios públicos, hábitat y vivienda que se traduzcan en el mejoramiento de localidad de vida de sus habitantes. El Intendente Gustavo Gennuso dio la bienvenida al Subsecretario, a los funcionarios de Nación y a los presentes; “¿te acordás, Fernando? Acá estamos”, dijo el Intendente recordando las reuniones mantenidas en Buenos Aires. El jefe comunal manifestó que “Bariloche fue una ciudad planificada. Después de su fundación allá por el 1902, 1903, los primeros asentamientos; que iba para un lado, para el lado del comercio, para el lado de la transacción, incluso con algunos sueños de industria por Bailey Willis entre otros”. “En el año '38, '40, hay una planificación fuerte de Bariloche. Hay esa planificación del Bariloche turístico, empezando más con la preservación; la llegada del Parque Nacional, la traída de la vía férrea, la sectorización con Bariloche, La Angostura, Traful, Mascardi. Hay una planificación seria, una de las primeras planificaciones, creo yo, que hubo en Argentina. Bariloche fue planificada. Lo que pasa es que después abandonamos esa planificación”, continuó el jefe comunal. “Se fue perdiendo porque el Estado dejó en manos de privados, de sectores, de intereses particulares a la planificación. Hubo una planificación centrada en distintos tipos de negocios. Y esa planificación sí que no fue buena para la ciudad”. Genuso continuó diciendo que “tenemos dos desafíos: el desafío de tener una planificación para la ciudad, pero que no parte de lo virgen; que eso es lo complicado. Hoy tenemos que hacer una planificación teniendo en cuenta que hay una realidad. Teniendo en cuenta que tenemos muchos problemas. Teniendo en cuenta que tenemos crecimientos desmedidos de la población en algunos sectores, que nos faltan servicios. Hablamos de servicios sociales, servicios para el empleo; hablamos de servicios de conectividad digital”. “No se planifica una ciudad desde lo arquitectónico; una ciudad se planifica desde la integralidad de sus sectores, de cómo queremos que viva la gente, de la ciudad a donde apuntamos” “Y Bariloche tiene una refundación con esta mirada”, finalizó el intendente. El Subsecretario de Planificación Territorial del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Fernando Álvarez de Celis, destacó que “en la teoría siempre se plantea fácil, pero en la práctica es difícil poder encontrar esta horizontalidad” entre los diferentes estamentos gubernamentales. “Hablábamos con el Intendente los difícil que a veces resulta juntar a las mísmas áreas de la intendencia, la provincia y la Nación”, continuó Álvarez de Celis. “El Estado del Siglo XXI es el Estado donde podemos trabajar en equipo, en redes y coordinación; donde cada uno hace su mejor parte, pero sabe que el otro tiene que hacer algo y para que suceda debemos trabajar en equipo”. “No nos importa el color político, no nos importa el tamaño de la población, lo que nos importa es que el 100% de los argentinos, como plantea el Presidente, tengan agua potable en el tiempo más corto posible; que tengan saneamiento, que el turismo y el medio ambiente sea una cuestión básica”, sentenció Álvares de Celis. Por su parte, el Arq. Carlos Valeri, Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro, mencionó en relación a la organización del taller que “sabemos que esto es una desición del gobierno Nacional, que lo ha replicado en distintas ciudades del país y una vez más han elegido a San Carlos de Bariloche como una de las ciudades emblemáticas en donde podemos llevar adelante esta idea que nos une hoy”. Valerí continuó con la importancia de “encontrar los distintos estamentos de los tres Estados, el municipal, el provincial y nacional en poder empezar a ponernos de acuerdo en encontrarnos, en ver qué estamos haciendo cada uno; que a veces vamos tirando de manera diferente, o cada uno llevando adelante lo que le compete. Pero lo más importante el concenso y la unión, sobre todo a lo que hace al desarrollo urbano de nuestra ciudad”. Estuviero presentes, además de los mencionados, los funcionarios nacionales Pablo Bereciartua, Subsecretario de Recursos Hídricos; Pablo Guiraldes, Director Nacional de Desarrollo Humano; Horacio Barcelandi, del equipo subsecretaría de Planificación Territorial y Mariana Kossoy, del equipo subsecretaría de Planificación Territorial. Además de Concejales, funcionarios del equipo de DINAPREM, Planificación Territorial, Asuntos Municipales de la Nación, Obras Públicas del Gobierno de Río Negro, ARSA, Vialidad Nacional, Instituto Provincial de la Vivienda, Parque Tecnológico Industrial, funcionarios del Gabinete Municipal y técnicos y equipo de las áreas que trabajan en la Municipalidad de Bariloche.