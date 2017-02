Prisión Preventiva por Homicidio en Grado de Tentativa.

La Cámara Segunda del Crimen de Bariloche, rechazó la apelación de la defensa de Andrés Maximiliano Merlo, y confirmó la Prisión Preventiva dictada por el Juez Calcagno, en forma conjunta con su procesamiento por "Homicidio en Grado de tentativa" en perjuicio de un bebé de un año y cuatro meses de vida, hijo de quien era su pareja, hecho ocurrido en la vivienda que ocupaban en fechas 28 y 29 de Diciembre de 2.016.- En la fundamentación el fallo se destaca que el Juez instructor al dictar la prisión preventiva tuvo en cuenta que la pena prevista para este delito no permite la ejecución condicional. Este argumento se desprende de la letra del art. 287 y concordantes del C. P. P. . En este sentido se ha dicho que la presunción de elusión de justicia en caso de conminación de delito con penas graves, ha sido considerada dentro de los estándares constitucionales. Se ha consignado asimismo que la jurisprudencia -entre esta la citada por el mismo apelante- exige para desactivar dicha presunción que ocurran circunstancias de excepción que, aún así, permitan abrigar la expectativa contraria, esto es que de cualquier modo el sospechoso se mantendrá a derecho. En este caso no se ha mencionado ninguna circunstancia que permita desvirtuar la presunción mencionada. "...Todo lo contrario, pues si estamos al segundo argumento expuesto por el juez en la medida cuestionado, refiere que la agresividad y peligrosidad evidenciada en el hecho podrá influir negativamente en los testigos que habrán de declarar en el futuro...." Por ello adquiere relevancia lo que el fiscal calificó de despliegue exacerbado de violencia atroz y sistemática en contra de una criatura incapaz de defenderse..." Consigna el fallo. Se ha valorado los testimonios recogidos, que ".. constituyen índices elocuentes de la agresividad del imputado y que en modo alguno desvirtúa la presunción analizada, en todo caso la confirma. Y entonces, este riesgo concreto que el imputado en libertad pueda afectar los fines del proceso, constituye esta peligrosidad procesal que autoriza esta medida..." RSS feed Comments