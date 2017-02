Se formularon alegatos por el Homicidio de niño de 13 años de edad

La Cámara Primera del Crimen de Bariloche, realizó hoy la tercera y última jornada de la audiencia oral y pública en la que se juzga a José Evaristo Chávez Aguilar, argentino, mayor de edad, por "Homicidio Agravado con Alevosía", cuya víctima resultara David Exequiel Oyarzo de 13 años de edad, hecho ocurrido el 6 de Noviembre de 2.014 en la zona conocida como "cantera municipal" de esta localidad. En la formulación de alegatos, la Fiscalía solicitó se condene a Chávez Aguilar a 14 años de prisión efectiva, en tanto la defensa solicitó su absolución. En primer termino alegó el Fiscal de Cámara Eduardo Fernández, quien realizó una síntesis evocando la forma en que fue encontrado el cuerpo del niño Oyarzo, en la zona conocida como "la cantera". Destacó la autopsia que concluyó que la muerte del niño se produjo por un disparo efectuado a muy corta distancia, la muerte fue instantánea. Se determinó que el cuerpo no fue trasladado, sino que la muerte fue en el lugar. Detalló que se extrajo, de la espalda, todo el cartucho, se sacaron 6 perdigones. Posteriormente analizó los dichos del imputado, quien dijo ser inocente, que tenia una relación con David, que era como un hermano, reconoció que había tenido una relación con N. W., que era una mujer celosa, que no lo dejaba salir con nadie y aseguro que esa noche estaba con familiares y amigos. Quienes sostienen esta versión? señaló la Fiscalía, su hermana, un amigo, sus tías, etc., luego de ello señaló las contradicciones de los testimonios. Señaló que la defensa ha intentado cargar responsabilidad en N.W.(ex-novia del procesado y testigo de identidad protegida)"...Es inadmisible pensar que N.W. tramaría esta historia sólo para ver a José Evaristo preso, porque estaba celosa”, manifestó el fiscal .Si señaló como relevantes los testimonios que relataron haber estado junto a David en una vivienda del barrio 28 de Abril cuando llegó Chávez Aguilar con otras dos personas y se llevaron al niño a punta de escopeta, ya que ambos testigos mantuvieron su relato todo el tiempo de la investigación, destacando que estas dos personas tuvieron que irse de la ciudad bajo un programa de protección de testigos debido a las amenazas que recibían.“ Las pruebas nos llevan a colocar a José Evaristo como el autor del crimen” dijo, y fundamentó al respecto, Al momento de solicitar la pena el fiscal Fernández destacó que cambiaría la calificación legal toda vez que no se ha podido comprobar que fuera con alevosía, considero el hecho como "Homicidio Simple" y solicitó al Tribunal imponga 14 años de prisión efectiva. " No se pudo acreditar la alevosía ni la participación de otras personas, pero si sabemos que fue una muerte artera, por la espalda con un arma y que David cayo muerto en este instante...." dijo Fernández. Por su parte la Defensora Oficial Romina Martini, en su alocución, destacó que la hipótesis de la fiscalía no fue confirmada, señalando que "...el fiscal acaba de decir este hecho tiene un responsable, pero como lo probó?...". Al tiempo que agregó "Tengo la convicción que más allá de la duda razonable no se acreditó la autoría. La Fiscalía, dijo Martini, destacó a dos testigos importantes, pero ellos, no vieron , no son testigos presenciales, falta un análisis completo. Posteriormente reveló las diversas contradicciones en las que incurrieron los testigos. Por otra parte señaló que la hipótesis tiene que ser probada, mas allá de la duda razonable, soslayó como "...Un dato muy importante, refiriéndose al cambio de la calificación. Si es la misma, la fiscalía, no le probó el caso, merece ser absuelto, no se ajusta el principio de justicia porque la prueba es la misma, no se agrego nada mas.." Destacó. Solicitó la absolución para Chávez Aguilar y bregó por su inmediata libertad. Previo a cerrar la audiencia, se le concedió la palabra al imputado, quien una vez más dijo ser inocente. La sentencia se conocerá el próximo 1 de Marzo del año en curso. El tribunal está integrado por los Jueces Marcelo Barrutia, Miguel Angel Gaimaro Pozzi y Emilio Riat. RSS feed Comments