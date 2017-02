Luego de la presentación llevada a cabo por el municipio en la audiencia pública para la concesión de rutas aéreas de cabotaje e internacionales en diciembre pasado, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó 9 de las 11 rutas aéreas solicitadas por San Carlos de Bariloche. Este jueves (16/2), el jefe de Gabinete Pablo Chamatrópulos y el secretario de Turismo y Producción Marcos Barberis, brindaron detalles de los argumentos esgrimidos en la audiencia pública (la primera desde el 2005), que llevó a la grata noticia de contar con estas 9 nuevas conexiones a través de 4 operadoras aéreas. Alas del Sur: 1) Córdoba – Buenos Aires – Trelew – Pto. Madryn – San Carlos de Bariloche – El Calafate – Ushuaia. 2) Salta – Pto. Iguazú – El Calafate – San Carlos de Bariloche – Córdoba. American Jet: 3) Nequén – San Carlos de Bariloche – El Calafate – Ushuaia. Andes: 4) Buenos Aires – Córdoba – Mendoza – Neuquén – San Carlos de Bariloche. FlyBondi: 5) Buenos Aires – San Carlos de Bariloche. 6) Córdoba – San Carlos de Bariloche. 7) Mendoza – San Carlos de Bariloche. 8) Salta – San Carlos de Bariloche. 9) San Pablo – San Carlos de Bariloche. Pablo Chamatrópulos, jefe de Gabinete municipal, comentó las “muy buenas noticias para actividad del turismo en general. La ANAC acaba de aprobar 9 nuevas rutas aéreas para el destino San Carlos de Bariloche. Todas muy importantes. Esta decesión es de un enorme impacto para la ciudad”. “Lo decimos con mucha alegría, también con mucho entusiasmo porque venimos trabajando desde hace un año, tanto desde Turismo como desde Jefatura de Gabinete a partir de las gestiones del intendente Gustavo Gennuso, en el análisis del impacto de la conectividad aérea con la evolución del turismo: no sólo en San Carlos de Bariloche, sino en todos los destinos turísticos del país. Y la relación que tiene el tipo de conectividad con la tarifa, con el crecimiento o no de la localidad”. Chamatrópulos afirmó que “Hace una década que San Carlos de Bariloche no crece en materia de turismo. Es decir que tiene un estancamiento, incluso una caída. Esto es algo que conoce la industria. Probablemente los vecinos en general no tienen este dato tan importante cuando discutimos cuestiones de turismo”. Marcos Barberis, secretario de Turismo y Producción del municipio, aportó los datos al respecto y mencionó que “en los últimos 10 años pasamos de 800 mil a 700 mil; perdimos casi el 15% de turistas arribados a la ciudad”. “Esto es de dónde partimos”, continuó Chamatrópulos, y resaltó que “acá había muy pocos jugadores aéreos que tomaban a San Carlos de Bariloche como un destino de mucha demanda y entonces la castigaban con precios. Para los turistas y para los residentes”. La apertura a nuevas empresas impulsada por el gobierno nacional, se abre un nuevo panorama para San Carlos de Bariloche. Asimismo, Barberis destacó la “directa la relación que hay en la cantidad de pasajeros arribados con el valor de las tarifas y el trabajo que se hace para la conectividad”. Esta apertura y la consecuente incorporación de 9 rutas aéreas a través de 4 operadoras, redundará en una baja en las tarifas y un incremento en el número de pasajeros; “es mejor traer más pasajeros a menores precios” continuó el jefe de Gabinete y afirmó que “lo más importante es que aparecen otros jugadores, y entonces ya no estamos presos de dos únicas compañías”. “Nosotros nos quedamos solamente con esta buena noticia que hay 9 nuevas rutas y 4 operadores, sino que vamos por más. Hay otros jugadores que pidieron rutas y que no pidieron a Bariloche como es el caso de Avian; vamos a hablar con todos los operadores aerocomerciales para que vengan a Bariloche, que es uno de los destinos que tiene más demanda y que nosotros por lo tanto queremos que tanga más ofertas”, finalizó el jefe de Gabinete. RSS feed Comments