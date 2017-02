Se llevará a cabo por tercer año consecutivo en nuestra ciudad, el Acampa III Open Fest con jóvenes artistas de todo el país e Iberoamérica, sumado a todo un equipo de profesionales acreditados y una serie de incansables colaboradores comprometidos con la misión de los organizadores. Serán dos jornadas repletas de rock cristiano. La primera jornada será este sábado 18 de febrero y la segunda el lunes 20, ambas en Puerto Rock, comenzando a partir de las 18 horas. Acampa III Open Fest fue declarado de interés municipal y cultural por la Municipalidad de Bariloche, y contará con la asistencia de ocho bandas de diferentes estilos musicales. El sábado será el turno de Redimi2, Valor Interior, Fila 9 y Dunamis. Redimi2, es un rapero proveniente de República Dominicana conocido a nivel internacional por sus 11 materiales discográficos. Ha sido nominado en los Premios People Choise Reggaeton And Urban Awards, en Puerto Rico, Premios Paoli y Premios Casandra. Valor Interior es una banda musical de género post hardcore proveniente de Buenos Aires. Ha realizado conciertos en países como Colombia, México, Perú́, Chile y por supuesto Argentina, siendo la banda principal del ACAMPA II. Fila 9, es un grupo punk en crecimiento, proveniente de Buenos Aires. Su líder y vocalista es hijo de Fabián Liendo (líder de la banda Kiosco). Mientras que Dunamis, es una agrupación de new metal de Bariloche. Nacida hace tres años, comienza a tomar fuerza en la región, presentándose en los puntos de encuentros musicales más importantes de la zona. Para la jornada del lunes 20, están programados: Corto Plazo, Kike Pavón, Gui Brazil y Circles. Vale mencionar que Corto Plazo, es una banda de punk-rock de Buenos Aires. Ha llevado su música a escenarios como el Teatro Vorterix, Ciudad Rock, Estadio GEBA, City Center (Rosario), Polideportivo Malvinas Argentinas (Mar del Plata) y el Teatro Flores. Kike Pavón es un cantante español actualmente reconocido por su estilo pop melódico en España, Portugal, Italia, Alemania, Colombia, EEUU, México, Nicaragua, Argentina, entre otros. Gui Brazil, es DJ, compositor, publicista y productor de música electrónica centrado en el Tech House. Oriundo de Brasil, lanzó en 2015 su gira internacional siendo España y Portugal, lugares claves para su crecimiento artístico. Mientras que Circles, es una banda porteña nueva de pop electrónico que busca hacerse su espacio. De alcance nacional e internacional, Acampa III proyecta tres días de máxima expresión musical, enseñanzas y diversión, bajo la consigna: es otro mundo sin alcohol, sin drogas, sin violencia. El festival de música que se realizará en Puerto Rock, se llevará a cabo en el marco de un campamento organizado por el grupo Acampa III en esta temporada de verano. Acampa III es un equipo de jóvenes cristianos, que se unieron para trabajar con fines sociales, con una misión voluntaria y que no persigue fines de lucro. Nace de la iniciativa de un movimiento iniciado oficialmente el 9 de noviembre de 2014 bajo el nombre " x+ " (por más). Desde entonces, se llevaron a cabo diferentes actividades destinadas a la enseñanza y contención juvenil, por medio de los cuales muchos adolescentes en situación de riesgo, conocieron una realidad distinta a la problemática social en la que se veían envueltos, saliendo de drogadicción, violencia, depresión, agorafobia, delincuencia, alcoholismo, tendencias suicidas, entre otros flagelos. Las entradas están a la venta en calle Libertad 114 o comunicándose a través del Facebook en: acampaxm. RSS feed Comments