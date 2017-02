Este miércoles 15 de febrero, como estaba previsto, la empresa Amancay SRL a través del servicio Mi Bus, comenzó a operar los recorridos que pertenecían a Autobuses Santa Fe. Alegría y esperanza en los usuarios. A partir de las 0hs de este miércoles, las nuevas unidades de Mi Bus, comenzaron a transitar los recorridos de las Líneas 61, 72, 30, 31, 40, 41, 55, 51, 20, 21, 10, 11 y 22. El secretario de Desarrollo Urbano del municipio, Marcelo Ruibal, viajó en una de las flamantes unidades para verificar la calidad de servicio y dialogar con los usuarios. Es importante mencionar que los colectivos 0km cumplieron con los recorridos y los horarios estipulados; contrastando con lo vivido por vecinos y turistas en los últimos días. En la cara de Mariela, una usuaria del TUP, ya se notaba un cambio positivo cuando dijo, no sin esperanza, que estaba “contenta” porque “tenemos unidades nuevas y como usuario eso hace bien porque te da más seguridad”. “Costaba creer que iban a ser todas unidades nuevas y tenerlo es bueno. superó las expectativas”; “Agradecidos por el buen servicio”, finalizó Mariela. Por su parte, Carolina, otra usuaria habitual del Transporte Urbano de Pasajeros, dijo recién subida con su niña en brazos que “por ahora bien; me lo tomé recién. Ojalá que cambie y que no haya tanta demora. Sobre todo para ir a trabajar o hacer trámites”. RSS feed Comments