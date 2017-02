La Subsecretaría de Protección Civil comunica que rige un alerta por altas temperaturas y vientos muy fuertes en la región. Se esperan ráfagas de hasta 90 km por hora. Se solicita extremar las precauciones ante estas condiciones meteorológicas que se pronostican para la zona. Ante cualquier emergencia comunicarse, en forma gratuita y las 24 horas, al 103, de Protección Civil. RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA ANTE VIENTOS FUERTES - Es importante siempre informarse de las condiciones meteorológicas previstas y estar atento a las indicaciones que se vayan dando. - Si se encontra en su vivienda: cierre y asegure puertas y ventanas. Retire macetas y cualquier otro objeto que pueda caer a la calle y provocar un accidente - Si se encontra en la calle o en el campo: Es conveniente alejarse de cornisas, muros y árboles que puedan llegar a desprenderse, y tomar precauciones frente a edificaciones en construcción o en mal estado. Abstenerse de subir a andamios sin las adecuadas medidas de protección. - Si viaja: Ante la predicción de vientos fuertes, hay que procurar evitar los desplazamientos por ruta, y si es necesario hacerlos, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía. En todos los casos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige - Los árboles cerca de su casa pueden provocar accidentes. Asegúrese de mantenerlos podados durante la temporada estival. RECOMENDACIONES POR INCENDIOS FORESTALES Y DE INTERFASE - No haga fogatas en lugares no autorizados, ni tire colillas de cigarrillos - Si vive cerca del bosque, mantenga la casa despejada de arbustos que puedan arder con facilidad. Debe evacuar el área del incendio inmediatamente - Si en las cercanías de su hogar hay un incendio forestal, tome las precauciones y prepararese para evacuar - Llame a Protección Civil al 103 - Siempre acate las indicaciones de las autoridades - Procure cubrirse la boca y nariz con un paño - Mientras evacúa, nunca le de la espalda al fuego. Observe permanentemente cómo se comporta - Camine cerca de aguas abiertas poco profundas (río, lagos, lagunas). Podrían servir como ruta de evacuación. Si no hay agua cerca, refugiese en un área despejada de vegetación o en un lugar entre piedras. - Tenga cuidado cuando vuelva a entrar en un área natural quemada. Los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso - Si está cerca de un incendio, aléjese del fuego lo más pronto posible, en dirección opuesta al viento. El incendio siempre crecerá y se propagará. RSS feed Comments