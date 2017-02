La Senadora Silvina García Larraburu entregó guardapolvos y mochilas con útiles escolares a alumnos de escuelas primarias de los barrios barilochenses Nahuel Hue, San Francisco, Malvinas y 270 viviendas, además de juguetes para los niños más pequeños. Irene Sandoval, madre de tres hijos, destacó: “Es un gran gesto, ya que hoy está todo muy caro y, comprarle guardapolvos a todos los chicos de una familia, es prácticamente imposible”. Resaltó el valor de llegar al primer día de clases con un delantal nuevo y aseguró que muchos alumnos no iban a poder empezar porque no tenían esta vestimenta. “Silvina nos brinda una gran ayuda, siempre está atenta a las necesidades de la gente”, consideró. Silvia Burgos es otra mamá que agradeció la entrega: “Los niños están felices, el comienzo de clases no se trata de un día más y, que todos puedan tener su guardapolvo, es un derecho que debe garantizarse. Ojalá que muchos imiten a nuestra Senadora y se puedan cubrir varios barrios y escuelas; la necesidad es mucha en estos días”. Entre risas y aplausos se vio a Thiago, Milagros, Iza, Franco, Nahuel, Joel, Maite, Facundo, Valentina, Lucia, Jeremías, Isaías, Agustina, Ailen, Nico, Naiara, Eluney, Jazmín, Celina, María, Axel y varios más probándose sus guardapolvos, mochilas, útiles y disfrutando de juguetes. Estos niños ahora podrán estudiar y contar con una educación de mayor calidad, un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad. RSS feed Comments