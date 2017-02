El Dto de Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad comunica que se han secuestrado dos equinos hembras y un potrillo que se encontraban en la vía pública. Las hembras son de pelaje colorado, mientras que el potrillo es un ejemplar bayo de un año y medio de edad aproximadamente. Los mismos se encuentran en las dependencias de la Policía Montada de la provincia de Río Negro, en el camino viejo al cerro Catedral, a unos 700 metros de avenida Bustillo. Se solicita a sus propietarios, acercarse con la documentación respaldatoria que acerdite su titularidad. El área de Veterinaria y Zoonosis está sistematizando el control y la tenencia responsable de equinos, vacunos y caprinos, aplicando notificaciones y multas por la presencia de animales en la vía pública y por falta de identificación y patentamiento. Se actúa en el marco del cumplimiento de la ordenanza 392-CM-1994, que regula tenencia de equinos, vacunos, ovinos, caprinos y aves de corral. Actualmente, los técnicos del área se encuentran realizando procedimientos de inspección, para chequear la identificación y patentamiento de los animales, así como las condiciones en las que son alojados. Es importante mencionar que se están aplicando fuertes sanciones ante el no cumplimiento de la norma en vigencia. Más allá de las inspecciones y operativos, la Municipalidad solicita a los propietarios de ganado mayor tener en cuenta las siguientes pautas, no sólo en función de la normativa vigente sino en nombre de la buena convivencia: - No permita que sus animales anden sueltos en la vía pública - Si su animal pasta en lugares baldíos debe contar con autorización de su propietario - Mantenga el estado sanitario y nutricional de sus animales - Mantenga limpios los lugares donde los animales permanezcan - Tenga identificados a sus animales, con patentamiento municipal, marca y señales - Sus animales deben ser mantenidos y cuidados. De su responsabilidad depende evitar accidentes y mantener la convivencia entre vecinos. RSS feed Comments