En el marco del Programa Clubes Argentinos de la Secretaría de Deportes de la Nación, la subsecretaría de Deportes de la comuna entregó este lunes aportes por $50.000 a 10 instituciones deportivas de San Carlos de Bariloche. Esto es el resultados de las gestiones municipales llevadas adelante ante organismos de Nación, trabajando en conjunto para lograr resultados en beneficio de los vecinos y vecinas de la ciudad. Gestiones que continúan y continuarán en los diferentes estamentos de los gobiernos nacional y provincial. El acto, que tuvo lugar el lunes por la mañana en la Casa del Deporte (Rolando y Costanera), contó con la presencia del intendente Gustavo Gennuso; el coordinador del Programa Clubes Argentinos, Marcelo Giraudo; Juan Martín, coordinador del Ministerio del Interior de la Nación; el presidente de la Fundación Pensar Bariloche, Sergio Capozzi; el diputado nacional, Sergio Wisky; el subsecretario de Deportes del municipio, Daniel Ljungberg; el subsecretario de Deportes de Río Negro, Juan Pablo Muena y Andrés Rodriguez, representante en Buenos Aires del municipio. Los clubes e instituciones que recibieron los aportes fueron: Club Regatas Bariloche, Club Unión Bariloche, Asociación Bariloche Rugby Club, Asociación Carrera de Calles, Club Deportivo Cruz del Sur, Asociación de Patín y Danza Manolo Rivero, Asociación Cultural y Centro Deportivo Puerto Moreno, Asociación Damas Salesianas, Asociación Club Nahuel Huapi y Asociación Civil Aconcagua. El programa Clubes Argentinos pertenece a la Secretaría de Deportes de la Nación. El objetivo fundamental es beneficiar a los clubes de barrio del país gestionando un apoyo económico para invertir en materiales deportivos, mejoramiento de infraestructuras y recursos humanos. Esta iniciativa es llevada a cabo por el Programa Nacional "Nuestro Club", que destina fondos para proyectos de mejoramiento de instalaciones deportivas y material deportivo. En esta convocatoria, pueden participar todos los clubes de la República Argentina que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Clubes, y que lleven adelante acciones de promoción y desarrollo de actividades físicas y deportivas en el ámbito comunitario. Es de destacar que estos clubes e instituciones han cumplimentado todas las condiciones de habilitación y la documentación necesaria, y hoy reciben finalmente a este valioso aporte de 50 mil pesos, que les permitirá crecer y seguir garantizando a la comunidad el acceso al deporte y la vida sana. El intendente Gustavo Gennuso agradeció a los concurrentes y "sobre todo a los dirigentes deportivos y a los deportistas acá presentes". "Vamos a premiar y a elogiar a los dirigentes deportivos responsables. A los que entienden que su función no es sólo pponer la pelota, el remo, las zapatillas para hacer el deporte; sino los que entienden que la dirigencia responsable es mirar al futuro y crecer. Porque el dirigente responsable es aquel que proyecta", continuó el jefe comunal. En relación a los clubes y asociaciones que todavía no tienen los papeles en orden, el intendente adelantó que, junto al subsecretario de Deportes Daniel Ljungberg, "vamos a armar un pequeño grupo (contador y abogado), el mismo que ayuda a las Juntas Vecinales, para que los ayuden aponer los papeles en orden. Para que los ayuden. Vamos a poner nuestra responsabilidad como Estado para que esto suceda, pero también vamos a apelar a la responsabilidad de los dirigentes deportivos". Por su parte Marcelo Giraudo, coordinador del Programa Clubes Argentinos, mencionó que "este es un programa (Clubes Argentinos) que está basado en la ley 27.098 que se votó en diciembre de 2014. Cuando llega Carlos Javier Mac Allister a la secretaría nos pide que ejecutemos esta ley con tres premisas fundamentales: que sea una ley como corresponde, federal. Que no le pase a ningún club lo que sufrió él; que en su momento era presidente de un club y no pudo acceder a estos beneficios por pensar de otra manera o pertenecer a otro partido distinto. La clara directiva que nos bajó fue que todos los clubes que estén en condiciones institucionales de acceder a este apoyo, que accedan". También estuvieron presentes la legisladora Silvia Paz, los concejales Daniel González, Viviana Gelain, Andrés Martinez Infante y Ramón Chiocconi; el secretario de Turismo y Producción de la comuna, Marcos Barberis; además de referentes de los clubes y asociaciones de Bariloche que recibieron los aportes, familiares y amigos de las instituciones.