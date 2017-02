En conferencia de prensa se presentó oficialmente la Patagonia SUP Race Llao Llao 10k, que se competirá el próximo fin de semana en las aguas del lago Moreno. Un evento cada vez más atractivo que fomenta el deporte y el turismo. Con la presencia del secretario municipal de Turismo, Marcos Barberis, el director de Patagonia SUP, Agustín “Tincho” Palomeque, el sub secretario de Deporte de Río Negro, Juan Pablo Muena y referentes locales de la disciplina, la presentación oficial del Patagonia SUP Race Llao Llao 10k tuvo lugar esta mañana, en el auditorio Juan Carlos Cornelio de la secretaría de Turismo de la Municipalidad. Se trata de una competencia en la que se celebrará la 4ta carrera del Circuito Patagónico de SUP, a cargo de la Asociación de Stand Up Paddle Patagónica (ASUPP) y primera del Circuito Nacional de la Asociación de Surf Argentino (ASA), a la que continuarán fechas de Mar del Plata, Corrientes, Paraná y Buenos Aires. “Es un evento que realmente viene creciendo año a año y que desde la municipalidad creemos que es uno de los más importantes en el sentido de que congrega un montón de competidores, y familiares y amigos que los vienen a acompañar. Es una actividad que difunde la magia que tiene Bariloche, nuestros paisajes y nuestro medio ambiente”, aseguró Barberis. Quien además felicitó a los organizadores por contribuir en la profesionalización del incipiente deporte. “Invitamos a toda la gente que venga a participar o a ver, porque aunque no se compita es una actividad familiar muy linda para observar”, concluyó. Por su parte, el sub secretario de Deporte de Río Negro, Juan Pablo Muena señaló que “es una disciplina que va creciendo en forma exponencial porque el marco que hoy nos da la Patagonia, Río Negro y San Carlos de Bariloche realmente es fantástico para ello”. Sostuvo, además, que en los últimos años de cinco circuitos que se hacían a nivel nacional, pasaron a ser once y eso demuestra la popularidad y el incremento del stand up paddle. Agustín Palomeque, director de Patagonia SUP, quienes año a año organizan el importante encuentro, agradeció la presencia y el acompañamiento del estado, tanto a nivel municipal como provincial. “Estamos muy agradecidos y muy contentos de tener una nueva fecha del stand up paddle en la ciudad. Esta es la primera del Circuito Argentino, lo que hace que la convocatoria sea muy grande; vienen corredores de todo el país, desde Corrientes, Mendoza, Córdoba, Paraná, Mar del Plata, Buenos Aires, entre tantos otros; así que vamos a tener días muy visitados con gente de afuera. Esperamos que sea un fin de semana productivo para la ciudad y para el deporte sobre todo”, apuntó. Por último tomaron la palabra los competidores y referentes locales Natalia Zabaleta y Cristian Almonacid. “Somos muy pocas las mujeres que competimos en este deporte y tenemos que seguir apoyándolo para que crezca y cada vez más chicas que sumen a remar”, dijo Zabaleta. “Como barilochense estoy orgulloso de que se corra un circuito nacional en nuestros lagos, y de que tengamos representantes de nivel. Es un deporte muy lindo y muy sano”, concluyó Almonacid. El Patagonia SUP Race comenzará a palpitarse el viernes 17 de febrero con la presentación del circuito a los competidores y la prensa invitada, en la reunión de corredores a realizarse por la tarde en el salón Bustillo del Hotel Llao Llao. El sábado a las 10 los competidores y público comenzarán a reunirse en Puerto Spiegel, a donde se llega por el acceso oeste de la cancha de golf del hotel Llao Llao, para dar inicio a la previa del evento. Se contará con circuitos preparados con carreras en las categorías Infantiles (circuito de 500 metros), Amateur (3 kilómetros), Juveniles (3 kilómetros), All Around (mayores 7 kilómetros) y Elite (profesionales, en 10 kilómetros). Además, este año se incorpora la categoría mini supitas para los menores de 8 años. RSS feed Comments