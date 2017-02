En su discurso de apertura de sesiones, el intendente Gustavo Gennuso realizó un repaso de las principales políticas implementadas a lo largo del primer año de gestión. Los principales ejes de acción fueron el ordenamiento, la integración, el cuidado del vecino, la defensa de los intereses de la ciudad y el gobierno abierto. Este jueves por la mañana, se realizó la apertura de sesiones 2017 en el Concejo Municipal, que tradicionalmente es inaugurada por el jefe comunal. El intendente Gustavo Gennuso aprovechó la ocasión para realizar un recorrido por las principales políticas públicas implementadas por el Gobierno Municipal en su primer año de gestión a lo largo de 2016. Durante el acto estuvo acompañado por el presidente del Concejo Municipal Diego Benítez y los concejales de todos los bloques; las senadoras nacionales Magdalena Odarda y Silvina García Larraburu; la esposa del intendente Elena Durón; los legisladores provinciales Arabela Carreras, Leandro Lescano, Edith Garro, Mariana Domínguez, Alfredo Martín, Silvia Paz y Alejo Ramos Mejía; los ex intendentes María del Rosario Severino de Costa, Marcelo Cascón y María Eugenia Martini; y ex concejales y constituyentes de la Carta Orgánica, además de los integrantes del gabinete municipal, funcionarios provinciales y nacionales, referentes de organizaciones sociales y comunitarias, y público en general. Gennuso comenzó por agradecer a las autoridades de gestiones anteriores que acompañaron el acto: “Es un orgullo que estén presentes ex intendentes y ex presidentes del Concejo, porque más allá de las divergencias esto es una línea de continuidad: nosotros no inventamos la pólvora, la pólvora la viene inventando la continuidad democrática, todos vamos siguiendo un rumbo, que es la democracia y el trabajo por los vecinos”, manifestó. Además, agradeció a todos los funcionarios del Gabinete, “que todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde, ponen el hombro para que las cosas salgan bien”, y se emocionó particularmente cuando realizó un reconocimiento especial a su esposa Elena Durón y su familia por su permanente acompañamiento. En su evaluación de 2016, Gennuso destacó “dos improntas de este gobierno: la toma de decisiones y el diálogo”. “Hacemos de la toma de decisiones nuestra manera de trabajar y se ha visto en distintas cuestiones que nos tocaron: el Cerro Catedral, los feriantes de Onelli, el transporte urbano, el gas”, fundamentó. Y señaló que esas decisiones siempre estuvieron sustentadas en “un diálogo con escucha y con sinceridad. No siempre el diálogo significa que vamos a llegar a consensos, muchas veces se hace en el disenso, como con la Ecotasa, el mismo Catedral o cuestiones de la calle Mitre. Sin embargo la mesa siempre estuvo tendida, pudimos discutir y hablar en esa mesa, aún cuando muchas veces no llegamos a acuerdos totales pero sabiendo que el diálogo seguía abierto y que había temas en los que teníamos que seguir trabajando”. El intendente estructuró su repaso del 2016 en cinco ejes de gobierno, transversales a todas las áreas y secretarías: el ordenamiento, la integración, el cuidado del vecino, la defensa de los intereses de la ciudad y el gobierno abierto. En el eje del ordenamiento, Gennuso destacó como primer paso la recuperación económica y financiera de la comuna. “Necesitábamos que nuestro Municipio no solamente esté para pagar sueldos, sino que pueda pagarle a proveedores y que podamos recuperar nuestra capacidad para caminar hacia las obras que tenemos que hacer”, sostuvo, y valoró: “Eso no se hubiera hecho sin la contribución de los vecinos, si no hubieran apostado a que pagando mejores tasas nos permitían esa recuperación, y por eso les agradecemos profundamente”. Además, el jefe comunal destacó “la austeridad y la eficiencia en el gasto” y el trabajo realizado “muy bien desde todos los sectores, porque también el empleado municipal se puso en sintonía respecto de esa austeridad”. Luego, el mandatario enumeró las diversas y significativas acciones que pudieron hacerse realidad a partir de la recuperación económica y el ordenamiento contable, como la reparación de la flota vehicular municipal y la compra de maquinaria vial más grande de los últimos 20 años, que también aportan al ordenamiento de los principales servicios públicos que debe prestar la Municipalidad. Otras acciones enmarcadas en este eje fueron el comienzo de la remediación de la Cantera Municipal, la refuncionalización de la calle Mitre, el enripiado de 250 km de calles, el bacheo de 500 metros cuadrados por mes, el fortalecimiento de equipamiento y servicios de las Delegaciones Municipales, la implementación de un nuevo sistema de gestión informática, la puesta en funcionamiento del Consejo de la Función Pública, la coordinación del programa Argentina Trabaja, la reconfiguración del Consejo de Planificación Estratégica y el trabajo con los feriantes de Onelli, entre otras políticas. Entre esas líneas de trabajo para el ordenamiento de la ciudad, Gennuso puso especial énfasis en el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros: “Veníamos de dos licitaciones que quedaron desiertas en la gestión anterior, porque pese a que era una licitación que pretendía un mejor transporte urbano las empresas no respondieron. Hicimos dos más, porque creíamos que un gobierno recién llegado no podía ir a una contratación directa, pero tampoco respondieron. Ahí sí empezamos a buscar nuevas ofertas y opciones y tomamos una decisión fuerte. No era fácil cambiar las dos empresas, y sabíamos que durante el proceso de cambio iba a haber muchos problemas, como los hay. Pero quiero agradecerle a los vecinos de Bariloche, que son los que sufren toda esta etapa de transición. Hicimos una buena apuesta a un mejor servicio, una apuesta a que de una vez por todas empecemos a viajar un poco mejor”. A su vez, además de las acciones de ordenamiento el intendente Gennuso destacó otro de los ejes de gobierno: la integración en sus diversas acepciones, ya que incorpora desde la recuperación de espacios públicos como lugares de encuentro social, cultural y deportivo para la comunidad, hasta la integración productiva y turística a nivel regional y binacional, con distintos esfuerzos dirigidos en ese sentido: la elaboración del Plan Estratégico de Turismo Bariloche Sustentable, el Mercado Comunitario Municipal, el fortalecimiento de la conectividad aérea, la reactivación del Corredor de los Lagos y la participación de la comuna en los debates por el Corredor Bioceánico. El tercero de los ejes mencionado por el jefe comunal en su discurso fue el cuidado del vecino. “Pusimos mucho énfasis en que si nos cuidamos entre todos haremos una mejor comunidad”, subrayó, y en esta línea enmarcó todas las gestiones realizadas a lo largo del 2016 para concretar obras de saneamiento para proteger a la comunidad y al lago Nahuel Huapi. “Realizamos muchísimas gestiones desde enero del año pasado en la Nación para que se resuelva este tema y hoy ya tenemos en etapa licitatoria el Colector Costanero y la Planta Depuradora —precisó—. Ese es un gran logro de todos los barilochenses: de las organizaciones ambientales, de los gobiernos, de todos los que opinaron y de la provincia de Río Negro, que llevó con Bariloche ese reclamo a la Nación. Logramos una obra de 700 millones de pesos, importantísima para el hoy de Bariloche pero sobre todo para el futuro de nuestra ciudad, con tantos barrios que necesitan cloacas y saneamiento”. Otro de los logros vinculados con el cuidado de la calidad de vida de los vecinos fue el del nuevo gasoducto que brindará nuevas conexiones de gas natural a Bariloche y la región. “Allá por enero de 2016 fuimos a hacer las primeras gestiones, primero al Ministerio del Interior, después al de Energía, 20 intendentes vinieron a una reunión convocados por esta intendencia para gestionar en conjunto el tema del gasoducto —rememoró—. Eso es muy potente, eso es la integración. Y esta semana leímos con alegría la noticia sobre la licitación de la primera etapa, que son los caños para el gasoducto”. Además, Gennuso mencionó otras acciones implementadas en este eje de acción: la jerarquización del área de Protección Civil y la consecuente elaboración de todos los protocolos de emergencia, la implementación del Operativo Invierno —que incluyó no solamente el Plan Calor local sino la gestión con distribuidoras de gas para proveer a los vecinos de garrafas a bajo costo—, la gestión de nuevas obras de pluviales y cloacas a través del PROMEBA por 160 millones de pesos, el programa de Sustentabilidad Energética para viviendas, la recuperación del sistema de recolección de residuos domiciliarios, las limpiezas barriales con contenedores —el intendente reseñó que en 2016 se distribuyeron más de 1500 contenedores en la ciudad, que equivalen en línea a 7 km de camiones —, el relevamiento y apeo de árboles peligrosos, y los protocolos de respuesta en casos de violencia de género articulados con estamentos provinciales y nacionales. Durante su discurso, el mandatario reflexionó sobre un cuarto eje de acción a nivel gubernamental durante 2016: la defensa de los intereses de la ciudad. “Aquí hay varios hitos para marcar, y uno es el de la tarifa de gas: lideramos una protesta contra el gobierno nacional pero no lo podríamos haber hecho si los vecinos no nos hubieran acompañado, vecinos con distintas creencias políticas, partidos políticos, gremios, todos nos acompañaron para llevar nuestra queja respecto de las tarifas de gas, y pudimos revertir una decisión”, recordó. Y también incluyó en este eje el proceso de negociación por la concesión del Cerro Catedral: “Cuando tuvimos que decir que sí dijimos que sí, pero fundamentalmente cuando hubo que decir que no dijimos que no”. Finalmente, Gennuso cerró su recorrido por las principales acciones del primer año de gestión con un último eje programático: el gobierno abierto. El jefe comunal ilustró este eje con el logro de la nueva normativa de antenas de telecomunicaciones: “La nueva ordenanza involucró la parte técnica pero fundamentalmente involucró a vecinos, al Concejo y al Ejecutivo, todos trabajando juntos para lograr una mejor normativa. Vecinos que vinieron el primer día muy enojados y que creo que aplaudieron el último día porque pudimos consensuar los intereses pensando en el bien común”. El intendente también ubicó en este eje de gobierno uno de los últimos logros del primer año: la ordenanza que institucionalizó las Mesas de Concertación Barrial. RSS feed Comments