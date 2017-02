Personal de la Delegación Municipal de El Cóndor, retiró 14 camionadas de basura y escombros de calle Cabo Campos durante esta semana. Además de la cantidad de residuos que fueron removidos, se pasó la máquina motoniveladora a fin de poner en condiciones la mencionada arteria de la ciudad. No obstante, 48 horas después de realizadas las tareas, se ha vuelto a encontrar gran cantidad de basura. Por tal motivo, se solicita a los vecinos y vecinas de la ciudad arrojar los residuos donde corresponde, respetando al resto de la ciudadanía; además de valorar el trabajo y el esfuerzo que cada uno pone en mejorar a Bariloche y la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, tener en consideración que no hay recursos que resulten suficientes para sostener cualquier acción si no existe un compromiso real de los vecinos y vecinas de la ciudad. Teniendo en cuenta que hay horarios, días y sistema para la recolección de residuos; además de las vías de comunicación con el municipio para coordinar la disposición de contenedores en los barrios. El esfuerzo y el trabajo de todos en su conjunto como comunidad se ve perjudicado por actitudes inescrupulosas de algunos pocos que obran en detrimento del resto. RSS feed Comments