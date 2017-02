Este miércoles el mandatario emitirá una respuesta formal sobre el proyecto que solicita la declaración de emergencia provincial en violencia contra las mujeres y colectivos de diversidad sexual. La reunión será concretada este miércoles con el mismo Weretilneck o un representante del mandatario. Las organizaciones esperan la confirmación del horario durante la mañana. El gobernador propuso la fecha según señalaron desde la organización Mala Junta. El encuentro fue solicitado por los colectivos Red de géneros, Mala Junta y la Comisión pro encuentro de mujeres durante la última visita del mandatario a la ciudad de Bariloche. En esa oportunidad las organizaciones de la ciudad exigieron una audiencia con el gobernador para consultarle explícitamente la postura de su partido respecto al proyecto que elevaron las organizaciones con más de 3 mil firmas. “El gobernador explicitó que no está de acuerdo con declarar ´una emergencia´” señaló Marina Schifrin, referente de la colectiva feminista Mala Junta- Patria Grande. “Sin embargo no pudo indicarnos ningún aspecto puntual del proyecto ni argumentarnos su postura”, agregó. “Por este motivo le solicitamos una respuesta formal señalando cuáles son los argumentos por los cuales no avala el proyecto. Lo hicimos porque sabemos que son los legisladores de su espacio político (Juntos Somos Río Negro) quienes se oponen al avance del proyecto en las comisiones de la legislatura” aseguró la vocera de Mala Junta. Finalmente desde la colectiva feminista agregaron que también están exigiéndole públicamente al gobernador que garantice los circuitos y la seguridad para las marcha internacional que se prepara para el 8 de marzo y un decreto para que no se le descuente el día laboral a las mujeres que decidan movilizarse ese día bajo la consigna “ 8M Paro Internacional de Mujeres” . RSS feed Comments