La empresa de transporte urbano Autobuses Bariloche expresó su preocupación por el incremento de inasistencias sin aviso y los pedidos de licencia por enfermedad de su personal. Consideran que la situación cuenta con el amparo de la representación sindical de la ciudad. "Este tipo de situaciones tienen explicación en la existencia de un gremio que se ha tornado decadente por la continuación de algunos dirigentes que insisten en perpetuarse, defendiendo solo sus intereses y no el de los trabajadores", aseguró el gerente de la empresa, Leandro Franco. Las declaraciones surgieron luego de la medida de los trabajadores de la empresa días atrás, que interrumpieron el servicio durante dos horas, afectando así la normal prestación de servicios. Franco, en nombre de la compañía, expresó su preocupación por dicha situación teniendo en cuenta "que mucho empleados que actúan de esa forma, están amparados en la falsedad de sus representantes sindicales. Actitudes como estas han llevado una y otra vez a la decadencia sindical". En este marco, este lunes desde la UTA trascendió que iban a realizar un nuevo paro, aunque algunas horas más tarde afirmaron que solo sería un "recorte de servicios". "A veces pareciera que están jugando con los usuarios, con la gente. Las idas y venidas con las amenazas de paros y los recortes de servicios no hacen más que demostrar la inconsistencia de un sindicato que por culpa de unos pocos delegados pareciera querer jugar con la gente, con los usuarios, generando incertidumbre y malestar", agregó. No obstante su accionar irresponsable "no va a afectarnos, teniendo en cuenta que hay algunos empleados que siguen desempeñándose como lo venían haciendo y gracias a ellos es posible continuar prestando nuestros servicios". Además, desde la firma, aseguran que algunos dirigentes "buscan mugre donde no la hay". "Somos una empresa responsable y seria, lo hemos demostrado desde el primer día de trabajo en la ciudad; aun con las condiciones desfavorables en las que nos ha puesto constantemente el gremio. Y lo seguiremos siendo hasta el último día de presencia en Bariloche". "Este tipo de maniobras solo responden a provechos políticos y personales de un puñado de delegados, que lejos de velar por la seguridad de los trabajadores y usuarios, adoptan posturas falsamente nobles, escondiendo objetivos egoístas y decadentes, de intereses que están a la vista de todos", concluyó el gerente.