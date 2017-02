Este martes 7 los docentes se movilizarán en la ciudad y anuncian que interrumpirán la asamblea de cargos correspondiente a la ciudad cordillerana. Los docentes nucleados en la agrupación Patria Grande anticiparon su participación en la medida y convocan a todos los y las docentes a concentrarse este martes a las 14 horas en el CET N 2 Fanny T De Newbery. “Desde el espacio de docentes en Patria Grande denunciamos que la estrategia del gobierno apunta a desgastar a les docente y de instalar mentiras para generar internas entre los docentes”, sostuvo Sandro Huinca, referente sindical de la agrupación. “Mentiras tales como que el gremio es el responsable de que otros docentes no tomen cargos y que su accionar de les docentes es violento, aun cuando el mismo gobierno provincial separó del cargo a uno de sus voceros LUEGO DE QUE AGREDIERA FÍSICAMENTE A UN DOCENTE DE CIPOLLETI durante las protestas en San Antonio Oeste”, acusó. Huinca aseguró que con esta estrategia de enfrentar a les docentes y negativizar los reclamos también buscan que la sociedad en general se posicione en contra del colectivo gremial sosteniendo que desde el ministerio se garantizan todos los derechos laborales y que están dispuesto al diálogo. “El diálogo que ofrece el gobierno pretende que el gremio docente NO pueda presentar condiciones en la negociación, entonces queda evidenciado que no existe voluntad política para mejorar las condiciones ni resolver el conflicto” finalizó el docente. Este martes a las 14 horas está prevista la concentración de los docentes locales de Bariloche y la llegada de una delegación de docentes y referentes para llevar a cabo la medida. RSS feed Comments