El registro para participar del concurso público permanecerá abierto hasta el 10 de marzo, con el fin de designar a la autoridad encargada de defender y proteger los derechos de los barilochenses ante hechos, actos u omisiones de la administración y de prestadores de servicios públicos bajo la jurisdicción municipal. El próximo 13 de mayo finaliza el mandato de 4 años de la actual Defensora, por lo que el presidente del Concejo Deliberante, Diego Benítez, rubricó la resolución de convocatoria a inscripción de postulantes para cubrir el cargo, a través de un concurso público en el que se evaluarán antecedentes, méritos y calidades morales y ciudadanas. El registro de postulantes que reúnan los requisitos (ser ciudadano argentino, y haber cumplido 21 años, con 3 años de residencia inmediata, con las mismas condiciones, inhabilidades e incompatibilidades que para ser concejal), permanecerá abierto desde el 9 de febrero hasta el 10 de marzo de 2017 a las 15hs, en la Mesa de Entradas del Concejo Municipal. Entre el 13 y 14 de marzo será el período de impugnaciones, oposiciones u objeciones a candidatos y el miércoles 29 de marzo de 2017, a las 15 h. en la Sala de Sesiones, la Audiencia Pública donde los postulantes presentarán su propuestas. Finalmente, el Defensor será designado en sesión extraordinaria, con 2/3 de los votos de los concejales. Su misión será la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Río Negro, las ordenanzas y la Carta Orgánica Municipal, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, y de prestadores de servicios públicos bajo la jurisdicción municipal. Inhabilidades No podrá ser Defensor quienes se encuentren comprendidos en las siguientes inhabilidades: - Los que no puedan ser electores. - Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos mientras dure la inhabilitación. - Los deudores del tesoro municipal, condenados por sentencia firme, hasta que no cancelen sus deudas. - Los que hubieren cesado en sus funciones a través del procedimiento de revocatoria de mandato, en cuyo caso la inhabilidad rige para el período electoral inmediato posterior a la revocatoria. - Los condenados por crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad. - Los condenados por delito doloso, mientras no hayan cumplido íntegramente todas sus condenas. - Los militares o integrantes de fuerzas de seguridad en actividad. - Los que hubieran participado en los gobiernos de facto o de alteración de la vida democrática, entendiéndose por tales a quienes hayan ocupado cargos que debieran haber surgido del voto popular, y a las personas que ejercieron funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios y que no estuvieran comprendidas en los estatutos, convenios colectivos y/o normas de derecho administrativo. - Quienes habiendo ocupado o desempeñado un cargo de funcionario y habiendo cesado en el mismo, no hubieran cumplimentado con la obligatoriedad de presentar declaración jurada en el plazo que establezca la reglamentación. Incompatibilidad El cargo es incompatible con: - Cualquier otro cargo electivo o político nacional, provincial o municipal. - Ser propietario, director, gerente, administrador o mandatario de empresas que celebren contratos de suministros, obras o concesiones con el gobierno nacional, provincial o municipal. - Ser miembro de la Junta Electoral. - Ejercer la abogacía o la procuración contra la Municipalidad, salvo en causa propia, mientras dure su mandato.