Tras quedar desierto el concurso interno, la Municipalidad abrió el concurso externo de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de planta permanente de Director/a de Tránsito y Transporte. Hay tiempo para presentarse hasta el 3 de marzo de 2017 para postularse. La resolución que fija la apertura del concurso explica que se considera necesario cubrir el cargo de planta al frente de la Dirección de Tránsito y Transporte —bajo la órbita de la Subsecretaría del área— "a fin de optimizar el funcionamiento del servicio", teniendo en cuenta que "la diversidad e importancia de tareas que impone dicho cargo determina que sea imprescindible contar con personal permanente". El concurso constará de tres etapas: la presentación del Currículum Vitae es el primer paso, si se cumple con los requisitos excluyentes se pasa a una segunda etapa de presentación de proyecto o propuesta de trabajo, y de superar esa instancia se llega a la entrevista personal. La Junta Examinadora estará integrada por dos representantes del Ejecutivo y dos del gremio. La resolución completa de convocatoria a concurso, que incluye todos los detalles para la presentación de postulaciones, puede verse en el enlace http://www.bariloche.gov.ar/noticia2014.php?noticia=6363, que puede encontrarse también en www.bariloche.gov.ar, menú "Institución", haciendo click en "Información Pública" y luego en "Concursos y Licitaciones". Los postulantes deben acercarse a la Mesa de Entradas Nº 1 (Centro Cívico) de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta el 3 de marzo de 2017 inclusive, llevando en sobre cerrado la siguiente documentación: - Curriculum Vitae con las certificaciones correspondientes - Presentación de libre deuda unificado municipal - Declaración jurada de no contar con juicios pendientes con el Municipio - Antecedentes penales - Nota del postulante por medio de la cual constituye domicilio electrónico donde se tendrán por válidas las notificaciones realizadas con motivo del concurso El sobre cerrado debe estar dirigido a: "Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche - Referencia «Concurso externo para cubrir puesto de Jefe Director de Tránsito y Transporte»". En caso de atravesar la primera instancia, los postulantes serán convocados para presentar una propuesta de gestión, que también deberá ser presentada en la Mesa de Entradas Nº 1 del Centro Cívico en sobre cerrado (en el plazo que se le indicará oportunamente). El proyecto, que debe estar fundamentado en la normativa existente, debe considerar las siguientes temáticas, conteniendo objetivos a corto y mediano plazo, con indicadores de medición de posibles soluciones: - Falta de insumos para el normal funcionamiento de la Dirección. Deficientes sistemas informáticos de apoyo a la gestión - Disparidad en cantidad y formación de los inspectores, horarios, turnos y funcionamiento - Manejo de personal, conformación de equipos de trabajo, liderazgo. Problemas internos en el equipo de trabajo - Tratamiento de las personas con discapacidad - Señalización - Educación y Seguridad Vial - Accidentología - Transporte público y tarjeta SUBE - Taxis y remises - Movilidad sustentable - Estacionamiento Medido, permitido estacionar - Circulación de vehículos de carga y turísticos - Emisión de licencias - Terminal de Ómnibus - Playón municipal - Adecuación de ordenanzas y disposiciones referidas a fotomultas, velocidades permitidas, acceso de vehículos de carga y turísticos a la ciudad, tránsito en general y su ordenamiento Los requisitos de experiencia y formación personal para cubrir el cargo de Director/a de Tránsito y Transporte, son los siguientes: - Contar con experiencia demostrable en puestos similares (cargos de conducción en organizaciones de similar envergadura y en proyectos relacionados a tránsito y transporte, preferentemente en ciudades con características geográficas y sociales similares a Bariloche), no menor a 5 años. - Amplio conocimiento de las normativas inherentes a Recursos Humanos (ordenanzas administrativas vigentes 20-I-78 y 21-I-78), Estatuto del Empleado Municipal, Carta Orgánica, entre otras. - Conocimiento de normativa de tránsito (Ley 24449, 26363, resoluciones locales y ordenanzas), educación vial, ordenanza de estacionamiento medido, taxis y remises, normativa de transporte, planeamiento de movilidad, habilitaciones. - Secundario completo con capacitaciones/estudio de especialización en temáticas afines (60 horas). - Preferentemente: Tener aprobada una tecnicatura en Seguridad Vial, Movilidad Urbana o disciplinas afines; en caso de no contar con esta titulación deberán manifestar su compromiso de cursarla en el transcurso de los primeros dos años de su designación. - Preferentemente: Tener cursadas materias de Ingeniería Civil / Ingeniería en Sistemas / etc., relacionadas a modelos y simulaciones.