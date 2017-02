Domingo solidario con la Correcaminata por la Vida

Este domingo 5 de febrero, la Fundación Cerca Tuyo y la Subsecretaría de Deportes municipal invitan a toda la comunidad a sumarse a la Correcaminata por la Vida, en la zona del Centro Cívico. Lo recaudado se destinará a terminar la platea de la Casa Hogar que alojará a pacientes oncológicos de la región. La de este fin de semana será la tercera edición de este evento deportivo, familiar y solidario, que ayudará a reunir fondos para avanzar en la construcción de la Casa Hogar de la Fundación Cerca Tuyo, organización que brinda asistencia a personas con cáncer y sus familias en Bariloche y la región. “Con esta carrera queremos honrar a las personas que están haciendo un trabajo para superar su situación de cáncer y a las que no han podido sobrellevar esta enfermedad, y por eso invitamos a todos a que nos ayuden a ayudar a aquellos que más lo necesitan”, expresó María Elisa Kreimer, presidenta de la Fundación, quien estuvo acompañada en conferencia de prensa por Sandra Godoy de la misma entidad, el subsecretario de Deportes municipal Daniel Ljungberg y el Director de Deportes Federados y Eventos Santiago “Pancho” Navarro. Ljungberg y el personal de la Subsecretaría de Deportes se pusieron a disposición para colaborar con la organización de la correcaminata. “Es muy valioso para nosotros poder acompañar a la Fundación Cerca Tuyo en el trabajo que hacen —contó el subsecretario—, y queremos invitar a toda la gente de Bariloche a que se sume, porque es muy ambicioso el proyecto que tienen y muy necesario para la ciudad poder contar con una casa oncológica para los pacientes; mi mamá está en tratamiento oncológico y sé lo que se vive, lo que padece la gente que tiene que movilizarse tantos kilómetros para realizar un tratamiento”. Y resumió: “Es algo familiar, el centro no es la competencia sino ser solidarios, colaborar, estar presentes en algo que como ciudadanos nos haría muy bien”. Kreimer contó que la Fundación trabaja en la Sala de Oncología del Hospital Zonal Ramón Carrillo con un grupo de voluntarios. Allí realizan con los pacientes dos talleres: uno de Tejido —en el que se tejen mantas para los recién nacidos que están en Neonatología— y otro de Pintura. El objetivo, señaló, es “contener, ayudar y cambiar el humor de las personas que están tanto haciéndose quimioterapia como de quienes están en espera. Pero el principal desafío que se planteó la institución solidaria es la Casa Hogar, que ya se está construyendo en el barrio Las Marías, frente a la Policía Caminera en el ingreso Este de la ciudad. “Hoy viene mucha gente de la zona a hacerse tratamientos de quimioterapia y tienen que parar en alojamientos privados que cuestan fortunas. —relató Kreimer—. Nosotros pensamos trabajar con obras sociales, y nuestro objetivo fundamental es ir a la gente de menores recursos, aunque toda persona que necesite alojarse podrá hacerlo en nuestra casa. No solamente vamos a tener alojamiento, sino también talleres que permitan que esas personas pasen un momento lo más agradable posible y se olviden del mal rato que están pasando. Por eso la llamamos Casa Hogar, para que durante el tiempo que estén su hogar sea nuestra casa”. El espacio contará con 420 m2 de superficie cubierta, y brindará alojamiento, asesoramiento, asistencia y contención a aquellas personas que tengan que hacerse tratamientos oncológicos en Bariloche. Así, abarcará a pacientes de una amplia zona geográfica, que comprende desde Junín de los Andes hasta Esquel e Ingeniero Jacobacci, lo que significa dar cobertura a alrededor de 300.000 habitantes. La Correcaminata por la Vida será este domingo 5 de febrero, arrancando con las últimas inscripciones y acreditaciones desde las 9 de la mañana en el Centro Cívico. Se estima comenzar con la carrera entre las 10.30 y las 11 hs, con un recorrido que unirá la Plaza del Centro Cívico, calle Mai y la Av. 12 de Octubre entre Rolando y España. Para seguridad de los participantes, se interrumpirá el tránsito vehicular en 12 de Octubre durante la mañana. La prueba no se suspende por lluvia, y se correrá en las modalidades de 10 y 5 km en categorías de Damas y Caballeros, además de la posibilidad de participar de la Caminata Libre de 3 km fuera de competencia. El valor de la inscripción es de $300 para los 10 km, $200 para 5 km y $100 para la Caminata Libre. Gracias a las donaciones de vecinos y empresas locales, habrá premios y sorteos entre todos los participantes, y los primeros 150 anotados recibirán una remera del evento de regalo. Para inscribirse previamente, los interesados pueden hacerlo a través de este enlace: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/correcaminata-por-la-vida-2017, que también puede encontrarse en el sitio de la Fundación Cerca Tuyo: http://fundacioncercatuyo.blogspot.com.ar/. Aquellos que no puedan hacerlo, deben acercarse el mismo domingo del evento a las 9 de la mañana al Centro Cívico.