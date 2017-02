Este domingo 5 de febrero, llega a la ciudad una de las copas de descenso más importantes del mundo: la iXs Downhill Cup Cerro Catedral, que convocará a los mejores corredores sudamericanos, además de representantes de otros continentes. La clasificación es a las 11 y las finales desde las 14, con entrada libre y gratuita. El evento, que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, constituye una de las más atractivas competencias de descenso del mundo. La iXS Downhill Cup es una copa europea que desde el 2016 tiene dos fechas en Sudamérica, y es la segunda en jerarquía luego de la copa del mundo UCI en esta disciplina deportiva. Este jueves en conferencia de prensa, el titular de Deportes municipal Daniel Ljungberg y el reconocido corredor de descenso local Martín “Cepi” Raffo presentaron los detalles de la competencia, que es una gran oportunidad para que barilochenses y turistas por igual disfruten de los mejores exponentes del descenso del mundo, en el circuito más exigente de Argentina. Raffo —que además de ser uno de los organizadores del evento es uno de los corredores más renombrados del continente—, explicó que “lo que buscamos es priorizar la calidad de los corredores por sobre la cantidad, y por eso vamos a tener a los mejores de Chile, de Perú, de Argentina, de Francia, de Colombia”. También agregó que “este año tenemos el condimento especial de tener por primera vez en la historia de la Argentina un corredor Top 10 del mundo de descenso vigente, como es Marcelo Gutiérrez de Colombia”, quien ya se encuentra en la ciudad. En este mismo sentido, Ljungberg evaluó que con la iXS Downhill Cup “Bariloche vuelve a ser sede de un evento muy importante a nivel internacional, que conlleva también un destacado rivete para la ciudad como producto deportivo y turístico, y como destino de competencias internacionales de altísimo renombre”, y sostuvo que “esto es la antesala, por qué no, para en un futuro no muy lejano tener una copa del mundo”. De hecho, desde el Cerro Catedral y la organizadora Ride SRL están trabajando concretamente para lograr que Bariloche sea nuevamente una sede de copa del mundo, en este caso de descenso, tal como se logró en el 2016 con el Enduro World Series, que volverá en el 2018. Raffo invitó a toda la comunidad a acercarse, con entrada libre y gratuita: “Con el nivel de corredores que tenemos vale la pena venir a disfrutar del deporte en Bariloche, y recomendamos llegar el domingo cerca del mediodía, es un buen horario para llegar y ver lo mejor del evento, y el posterior concurso de saltos Spank Whip Off cerca de la base, que es único y muy llamativo”. A las 11 comenzará la clasificación y desde las 14 se correrán las finales. RSS feed Comments