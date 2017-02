“Cuentos al Atardecer” es una de las propuestas del 1° Festival de Teatro Infantil Pichi Keche, que se realizará en febrero. Busca rescatar esa instancia de encuentro a través de la palabra compartida. La cita, para chicos y grandes, será para el miércoles 15 a partir de las 19 horas en la Plaza de calle Nilpi, del barrio Pinar del Lago (Km 6 de Avda Pioneros). Contribución a la gorra. Los cuentos son parte de nuestra vida desde pequeños, y también de grandes. El relatar una historia desafía todos nuestros sentidos, y la imaginación no tiene límites para crear sus propios personajes y acciones, haciendo nuestra propia película. “Cuentos al Atardecer” es una de las actividades que propone la organización del festival infantil Pichi Keche. No sólo convoca a participar de una instancia de encuentro al aire libre, sino que contará con una particular puesta que hará de ese momento único, sin perder la intimidad del relato en una experiencia colectiva. La invitación es abierta a padres, abuelos, tíos y/o a quien guste de relatar historias para ser parte de este particular evento el miércoles 15 de febrero de 19 a 22 horas en la Plaza de calle Nilpi, del Barrio Pinar del Lago, a la altura del Km 6 de Avda Pioneros. Agradecemos el apoyo de la Junta Vecinal para llevar adelante este encuentro. El Festival de Teatro Infantil Pichi Keche se llevará a cabo del 15 al 18 de febrero y ofrecerá una serie de presentaciones de obras de grupos locales e invitados. Serán parte la Cooperativa La Hormiga Circular con su espectáculo Apurá la Fruta (Villa Regina), LV grupo de Danza con Y Pícaro Sueño? (Bariloche), grupo Theatre de Route con In Tenebris Lumen -Una luz en las tinieblas- (El Bolsón), Malabaryarte con Gran Circo Imprevisto (El Bolsón), y Sonia Esquivel con El Misterio Embotellado (Bariloche). Además, abrirá el ciclo un recital el sábado 11 de febrero a las 20 horas a cargo del reconocido grupo La Maroma y la cantora Anahí Rayen Mariluan, con un espectáculo que integra las raíces patagónicas, en todas sus expresiones, tanto en la sonoridad de sus instrumentos, el mapuzungun y las historias sobre la fauna y flora autóctona. Habrá instancias de capacitación para padres y docentes con un taller de Toque en contacto consciente con el bebé, el 16 y 17 de febrero de 10 a 13 hs; y el teatro como recurso didáctico, el 18 de febrero de de 9 a 13 hs. Para más información podés seguir todas las instancias a través de la fan page de facebook Pichi-Keche, escribir a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla , o comunicarte al 0294-15462 8473/ 011 154949 1353. RSS feed Comments